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ولي العهد: الاقتصاد المصري والإماراتي أكبر من الإيراني.. وطهران لا تشكل تهديدا ًكبيرًا للمملكة

الجمعة 06/أبريل/2018 - 03:48 ص
الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي
قال ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، إن الإيرانيين هم سبب المشاكل في الشرق الأوسط، لكنهم لا يشكلون تهديدا ًكبيرًا للمملكة، ولكن إن لم تراقبهم؛ فقد يصبحوا يومًا ما تهديدًا.

وطرح ولي العهد السعودي، في لقاء مع مجلة "تايم" الأمريكية، تساؤلا، قائلا: "لماذا؟ ببساطة إيران ليست من ضمن الدول الخمس الأكبر في المجال الاقتصادي في العالم الإسلامي؟. وحجم الاقتصاد السعودي هو ضعف الاقتصاد الإيراني. كما أنه ينمو أسرع بمرتين أو ثلاث مرات من الاقتصاد الإيراني. كما أن الاقتصاد الإماراتي والمصري والتركي أكبر من الاقتصاد الإيراني...وهناك الكثير من الدول الإسلامية التي تحظى باقتصاد أكبر من الاقتصاد الإيراني".

وتابع: "وذات الأمر ينطبق على الجيش. فهم ليسوا من ضمن الخمسة جيوش الكبرى في الشرق الأوسط. لذا فهم متخلفون بكثير. لكن مشكلة النظام هي أنهم قد اختطفوا البلاد. فهم يستخدمون أصول دولتهم من أجل تحقيق غاياتهم الأيديولوجية".

وأردف ولي العهد قائلا: "وقد شاهدوا كل يوم، منذ ثورة 1979م، وهم يسعون إلى نشر أيديولوجيتهم. حتى في الولايات المتحدة. وبقيامهم بذلك سيخرج إمامهم المختبئ ليحكم العالم أجمع: الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والعالم ككل. وهم مؤمنون بذلك ويقولون ذلك بكل وضوح. وفي حال كانوا لا يقولون ذلك، فليخرج المرشد الأعلى وينكر ُ كلامي بعد هذه المقابلة ويقول إنه لا يؤمن بما قلته".

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