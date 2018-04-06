حماقي يشعل حفله الأول بالسعودية.. وأهل المملكة يرددون معه كلمات "أم الدنيا".. صور

لاقى الميجا ستار محمد حماقي ترحيبا كبيرا من الجمهور الخليجي والسعودي وخاصة مع تقديمه لأغنية "أم الدنيا" التي ردد كلماتها الأسر والعائلات بالمملكة بمثابة رسالة قوية لمدى حب الشعب السعودي لمصر ورموزها.



بدأ الحفل قويا من حيث الحضور من مختلف الجنسيات العربية والسعودية بخاصة والذي حمل لافتة "كامل العدد" بالإضافة إلى التجهيزات العالمية من مسرح وإضاءة وزاد من إثارة الأجواء الأسلوب التشويقي الذي قدم به الإعلامي السعودي فيصل الزهراني لفقرة حماقي حيث وجه كلامة للجمهور قائلا " من تبغون يطلع علي المسرح" ليرد عليه آلاف الجمهور ممن غلب عليه السيدات قائلين بصوت مرتفع أكثر من مرة "حماقي" ثم استطرد الزهراني قائلا :"الفنان الجميل الذي ينتظره محبيه بالمملكة العربية السعودية في أولى حفلاته بها والذي نرحب به الميجا ستار محمد حماقي " وسط صرخات وهتافات الإعجاب.



من جانبه افتتح حماقى حفله بأغنية "فات" بعدها حرص على شكر الجمهور لحفاوة الاستقبال ثم انطلق ليقدم عدد كبير من أغانية المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "على ايه" ،"كان وكان" ،"ما بلاش" ،"اللي اختاره قلبي" ،"من قلبي بغني"،"تعرفه" .. وغيرها ممن قدمها بناء على رغبات المعجبين.



وحرص الميجا ستار محمد حماقي على إهداء أغنية "أحلى حاجة فيكي" للمملكة العربية السعودية وشعبها وهو ما زاد من أجواء الإثارة التي كانت السمة المميزة للحفل ووعد بتكرار الحفل مرة أخرى في القريب العاجل.



يقام الحفل برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ويقوم بتنظيمه من الجانب السعودي زكي عبد التواب "360" ومحمد عبد التواب "LIVE" وأشرف على فقرة حماقي من صوت وتجهيزات منظم الحفلات وليد منصور و ومصمم المسارح الشهير تامر فوزي وكان بصحبة حماقي في رحلته من بيروت لجدة حمدي بدر.



تخلل الحفل كلمة لحماقي أشار فيها إلى سعادته بتأهل منتخبي مصر والسعودية لنهائيات كأس العالم وتمنى لهما التوفيق وأنه لم يكن يرغب في أن يتواجدا بنفس المجموعة.



على جانب آخر جاء إحياء الميجا ستار محمد حماقي لحفله الأول بالمملكة العربية السعودية متزامنا مع انشغاله بتحديات برنامج "زا فويس" مع النجوم عاصي الحلاني وإليسا وأحلام ونظرا لحرصه على الالتزام باحياء الحفل دون أن يأتي على حساب مواهب البرنامج قام بالتوجه الى المملكة العربية السعودية على متن طائرة خاصة من بيروت لجدة والعودة عليها مباشرة عقب انتهاء الحفل.