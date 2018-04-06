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فن

شاهد.. محمود حجازى يخرج من عباءة الرومانسى للبلطجى "اليتيم" فى الأب الروحى..فيديو

الجمعة 06/أبريل/2018 - 07:03 ص
صدى البلد
سمر سعد
استطاع الفنان محمود حجازى أن يخرج من شكل الرومانسى الذى قدمه من خلال شخصية طارق فى مسلسل أبو العروسة وقدم شخصية البلطجى من خلال الجزء الثانى من مسلسل الأب الروحى.

وظهر حجازى فى دور بلطجى يدعى اليتيم فى مسلسل الأب الروحى وظهر بشكل مختلف فى الملابس والتمثيل والإيماءات.

من المعروف أن الجزء الثانى من المسلسل يقوم ببطولته سوسن بدر وأحمد عبد العزيز ومريهان حسين ومحمد رياض وعبير صبرى ودنيا عبد العزيز وفريدة سيف النصر ومحمود حجازى ودينا واخراج تامر عزت وانتاج فنون مصر .


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