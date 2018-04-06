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فن

«نورت مصر» يقترب من 90 ألف في أول أيام عرضه

الجمعة 06/أبريل/2018 - 10:02 ص
صدى البلد
سمر سعد
استطاع فيلم " نورت مصر" أن يحقق إيرادات مرتفعة فى أول يوم من عرضه، وحقق الفيلم 89 ألف جنيه.

فيلم "نورت مصر" تأليف وليد يوسف، وإخراج شادى على، وبطولة بيومى فؤاد، هشام إسماعيل، محمد ثروت، مريم السكرى، ومن تأليف وليد يوسف، وإخراج شادى على، وإنتاج أحمد عبد الباسط.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى حول حامد "بيومى فؤاد" العائد إلى وطنه من دولة الكويت التي عاش بها لمدة خمسة عشر عامًا، والذى يٌقابل أصدقاءه من أيام الجامعة، وتحدث معهم مواقف وطرائف فى جو من الكوميديا واﻹثارة.

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