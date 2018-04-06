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أخبار العالم

رئيس غانا:نشر قوات أمريكية بالبلاد سيعزز السلام الإقليمي

الجمعة 06/أبريل/2018 - 04:53 ص
رئيس غانا نانا أكوفو-أدو
رئيس غانا نانا أكوفو-أدو
رويترز
دافع رئيس غانا نانا أكوفو-أدو عن موافقة حكومته على تعزيز التعاون العسكري مع الولايات المتحدة قائلا إن ذلك سيعزز جهود السلام في غرب أفريقيا.

وأضاف أن الاتفاق، الذي وافق عليه البرلمان الشهر الماضي ويتيح نشر قوات أمريكية مع عتادها العسكري في غانا، يتماشى مع اتفاقات دولية سابقة ولا يمثل عرضا لواشنطن لإقامة قاعدة عسكرية.

وقاطع نواب المعارضة تصويت البرلمان بعدما لم يتمكنوا من منع صدور القرار ليتاح المجال أمام أعضاء الحزب الحاكم للتصديق عليه.

وقال الرئيس في خطاب بثه التلفزيون "لدينا اعتقاد راسخ في أن الاتفاق سيساهم في تعزيز قدراتنا الدفاعية ويوفر عامل دعم مهما في جهودنا المشتركة لحماية السلام في منطقتنا".

وهذا أول تعليق على اتفاق تعرض لانتقادات واسعة من الغانيين بمن في ذلك منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية الصغيرة.

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