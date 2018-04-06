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أخبار العالم

صحف ماليزية: رئيس الوزراء سيعلن حل البرلمان اليوم لإجراء انتخابات عامة

الجمعة 06/أبريل/2018 - 06:20 ص
رئيس الوزراء الماليزي
رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق
رويترز
قالت وسائل إعلام محلية إن رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق سيعلن حل البرلمان عند الساعة 0330 بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة مما يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات عامة.

وذكرت صحيفة بريتا هاريان المرتبطة بالدولة إن رئيس الوزراء سيصدر الإعلان عبر التلفزيون الرسمي. ولم تكشف عن مصدر تلك المعلومات. وذكرت صحيفة ستار أيضا نفس الخبر.

وقالت وكالة الأنباء الماليزية الرسمية برناما إن نجيب وصل إلى مكتبه في وقت مبكر اليوم الجمعة ليترأس اجتماعا للحكومة.

وتنتهي رسميا في 24 يونيو حزيران ولاية نجيب التي استمرت خمسة أعوام لكن رئيس الوزراء يستطيع حل البرلمان في أي وقت قبل نهاية ولايته بموافقة الملك والدعوة لإجراء انتخابات.

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