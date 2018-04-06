دينا وملحم زين يشعلان أولى فعاليات مهرجان الأغنية بطابا.. صور

أحيا النجم اللبناني ملحم زين والنجمة الاستعراضية دينا أول فعاليات مهرجان طابا للأغنية ضمن فعاليات ضمن حفلات عيد الربيع بمنتجع بـ "طابا"بحضور عدد كبير من السياح العرب والأجانب.



وقدمت الحفل الإعلامية راندا جبر مقدمة برنامج إنسايدر، وظهرت دينا في أربع إطلالات مميزة تنوعت بين 4 فساتين رقص أشعلت بهم الحفل، وقدمت وصلاتها على أغاني " 3 دقات"، "سيرة الحب" لكوكب الشرق أم كلثوم التى تفاعل معها الجمهور الكبير ويشغل كامل مقاعد الحفل.



اختتم الحفل النجم اللبناني ملحم زين الحفل بأغنية "أهلا وسهلا شرفتونا" ، "شو جابك على حينا يا صغيرة" ، "ضلي اضحكي"، "انت مشيتي"، "ممنونك أنا"،" بحلف بسماها"، "أنا فلسطيني"،"علواه"، "عندك بحرية ياريس" و"الجرح اللى بعده".