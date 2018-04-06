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رياضة

كورنيه تهزم جارسيا وتتقدم في بطولة تشارلستون للتنس

الجمعة 06/أبريل/2018 - 06:19 ص
الفرنسية اليز كورنيه
الفرنسية اليز كورنيه
رويترز
فازت الفرنسية اليز كورنيه على مواطنتها كارولين جارسيا 5-7 و6-1 و6-4 الليلة الماضية لتتأهل إلى دور الثمانية لبطولة تشارلستون المفتوحة للتنس حيث ستواجه كيكي بيرتنز التي تغلبت بمجموعتين متتاليتين على فاني شتولار المتأهلة من التصفيات.

وتقدمت جارسيا المصنفة السابعة عالميا 4-صفر في المجموعة الأولى قبل أن تستعيد كورنيه تركيزها.

ونجحت كورنيه، البالغ عمرها 28 عاما والمتخصصة على الملاعب الرملية التي تقام عليها البطولة، في كسر إرسال جارسيا مرتين في كل من المجموعتين الثانية والثالثة لتحسم المباراة لصالحها بعد زيادة أخطاء منافستها في النهاية.

وفازت كورنيه في ثلاث من أربع مواجهات في مسيرتها ضد بيرتنز.

وتغلبت ماديسون كيز 6-4 و6-3 على الايطالية كاميلا جيورجي لتواجه مواطنتها الامريكية برناردا بيرا البالغ عمرها 23 عاما في دور الثمانية.

وبعدما احتاجت إلى ثلاث مجموعات للفوز على الاسبانية لارا اروابارينا في مباراتها الأولى كانت كيز في حالة أفضل وقالت إنها تشعر بثقة قبل مواجهة دور الثمانية حيث ستلعب ضد بيرا للمرة الأولى.

وأضافت كيز "أشعر أن إيقاعي أصبح جيدا. اعتقد أن إرسالي كان جيدا. قمت بعمل جيد في العديد من الأمور لذا لو ركزت فقط على ما أفعله وما احتاجه فلن أشعر بالقلق ضد أي لاعبة".

وتبعت كريستينا بليسكوفا فوزها المفاجئ على بترا كفيتوفا المصنفة الثانية في البطولة بالانتصار 6-3 و1-6 و6-2 على ايلينا فسنينا المصنفة 16.

وسيطرت بليسكوفا على المباراة بإرسالها إذ نجحت في حصد النقاط بنسبة 88 في المئة من إرسالها الأول وسددت خمس ضربات إرسال ساحقة.

وستواجه اللاعبة التشيكية منافستها اللاتفية انستاسيا سيفاستوفا المصنفة الثامنة التي فازت على الاسترالية اشلي بارتي بمجموعتين متتاليتين.

واحتاجت داريا كاساتكينا حاملة اللقب إلى أكثر من ساعة بقليل لتفوز على ايرينا-كاميلا بيجو 6-2 و6-1 لتنتصر على اللاعبة الرومانية للمرة السادسة في سبع مباريات.

وتلعب اللاعبة الروسية البالغ عمرها 20 عاما في دور الثمانية اليوم الجمعة ضد الالمانية يوليا جورجيس المصنفة الخامسة التي تفوقت 7-6 و6-3 على نعومي اوساكا بطلة انديان ويلز.

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