أسرة "أنا شهيرة .. أنا الخائن" ضيوف منى الشاذلي.. صور

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي مساء اليوم الجمعة أسرة مسلسل "أنا شهيرة أنا الخائن" في حلقة خاصة من برنامجها "معكم" على فضائية cbc.



تتناول الحلقة كواليس تصوير "أنا شهيرة .. أنا الخائن" وردود أفعال الجماهير على حلقات المسلسل ويكشف النجم أحمد فهمي، سر موافقته على بطولة العمل، بعد الانتهاء من قراءة الرواية الأصلية المأخوذ عنها المسلسل، مشيرا إلى أن أداءه دور الخائن فى أكثر من مسلسل مجرد صدفة بحتة لكن دوره فى "أنا شهيرة " مختلف تماما عن غيره من أدوار الزوج الخائن التى قدمها فى أعمال سابقة.



وتتحدث فهمي عن الأزمة التي أثيرت بسبب تصريحات سابقة له عن علاقته بزوجته، مشيرا إلى أنه قرر الغياب عن موسم الدراما فى رمضان المقبل بسبب انشغاله فى تصوير "أنا شهيرة".



أما المؤلفة نور عبد المجيد فتشير إلى كواليس كتابة روايتها، مشيرة الى أنها مأخوذة عن قصة حقيقية لأحد صديقاتها المقربات التي عانت من خيانة زوجها وقابلت خيانته بخيانه مماثلة.



ويوضح هاني أسامة منتج العمل أن الفترة المقبلة شهدت وجود سوق درامي مواز لموسم رمضان، لافتا الى أن مسلسلات مثل "سابع جار" و"أنا شهيرة" حققت نجاحا منقطع النظير رغم عرضها بعيدا عن شهر رمضان.



وتتضمن الحلقة فقرة مع طلبة كلية طب قصر العيني، بمصاحبة عميد الكلية الدكتور فتحي خضير الذي شاركهم فرحة الاحتفال بتخرجهم فى فيديو كليب تم اعداده خصيصا للاحتفال بنهاية مشوار دراستهم فى كلية الطب.



كما تتحدث عميد طب القصر العيني عن التوسعات التى سيتم تنفيذها فى المستشفيات التابعة للقصر خلال الفترة المقبلة ، وتطوير الخدمة العلاجية المقدمة للمترددين على المستشفى.