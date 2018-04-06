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رياضة

مدرب أرسنال يمدح رامسي بعد الفوز على تشسكا

الجمعة 06/أبريل/2018 - 08:03 ص
ارسين فينجر مدرب
ارسين فينجر مدرب ارسنال
رويترز
مدح ارسين فينجر مدرب ارسنال، لاعب الفريق ارون رامسي بعدما أحرز اللاعب الويلزي هدفين في الفوز 4-1 على تشسكا موسكو في ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي أمس الخميس.

وسجل كل من رامسي والمهاجم الفرنسي الكسندر لاكازيت هدفين بعد أداء مذهل لارسنال في الشوط الأول ليكون الأكثر تسجيلا في البطولة هذا الموسم برصيد 27 هدفا.

وأجاب فينجر عند سؤاله عن هدف رامسي الثاني عندما وضع الكرة من فوق الحارس ايجور اكينفييف وظهره للمرمى "لمسته الأخيرة أصبحت أفضل كثيرا هذه الأيام. أصبح يتمتع بهدوء أكبر أمام المرمى.

"يتخذ القرار المناسب. لم يحاول تسديد الكرة بقوة. (رامسي) شاهد الحارس واتخذ القرار قبل أن تصله الكرة. القرار جاء بسبب تقدم الحارس".

وتابع "الأمر لا يتعلق بالتحرك والتنفيذ لكن القرار المناسب في الوقت المناسب".

وأبدى المدرب الفرنسي رغبته في أن يستمر رامسي، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل، مع ارسنال.

وقال "نريد استمراره وسيكون لاعبا مهما لمستقبل النادي. هو لاعب مهم بالنسبة لي وللنادي".

وأشار فينجر إلى أن ارسنال يجب أن يحافظ على تركيزه في مباراة الإياب في موسكو الخميس المقبل لو أراد مواصلة التقدم في البطولة التي ربما أصبحت الوسيلة الوحيدة للتأهل لدوري أبطال اوروبا في الموسم المقبل.

وقال "يجب أن نذهب إلى هناك بالتركيز المناسب ونحاول تحقيق الفوز. نريد أن نكون واقعيين ونشعر بالتواضع ونحاول القيام بعملنا".

وأبدى فيكتور جونتشارينكو مدرب تشسكا ندمه على محاولة اللعب بطريقة هجومية باستاد الإمارات.

وأبلغ الصحفيين "المنافس تفوق علينا بشكل واضح. هذه ليست نتيجة جيدة لنا. لعبنا بطريقة هجومية. لكن اللعب بطريقة هجومية أمام ارسنال كارثة".

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