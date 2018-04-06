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أخبار البلد

عالم جراحة مصري يروج للسياحة العلاجية لمصر في ألمانيا

الجمعة 06/أبريل/2018 - 08:02 ص
السياحة العلاجية
السياحة العلاجية في مصر
أ ش أ
تنظم غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية الملتقى الصحي العربي الألماني الحادي عشر خلال الفترة من 16 إلى 17 أبريل الجاري في برلين بمشاركة أكثر من 300 من الخبراء والمسؤولين ورجال الأعمال العرب والألمان.

ويلقى الدكتور جمال مصطفى سعيد أستاذ الجراحة وجراحة الأورام بكلية الطب جامعة القاهرة كلمة خلال الملتقى حول السياحة العلاجية في مصر في إطار الترويج للسياحة العلاجية إلى مصر، وذلك بحضور السفير بدر عبد العاطي سفير مصر بألمانيا والسفير عبد العزيز المخلافي الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية .

وقال الدكتور جمال مصطفى في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط ببرلين إن السياحة العلاجية في مصر لها فائدة مزدوجة لكل من المستفيدين منها صحيا وبطبيعة الحال لها مردود ايجابي على الاقتصاد القومى .

وأشار إلى أن وزارة الصحة المصرية بالتعاون مع وزارتي الخارجية والسياحة بصدد إصدار التأشيرة السياحية العلاجية والتي تمنح للسياحة العلاجية إلى مصر من مختلف دول العالم ، مثلما صرح وزير الصحة خلال مؤتمر صحفي بشرم الشيخ.

وأضاف: السياحة العلاجية لها برامج كثيرة ومجالات متعددة وسوف أتطرق في محاضرتي التي سوف ألقيها في ألمانيا إلى اقتصاديات السياحة العلاجية في مصر مثل مناطق الاستشفاء ومناطق الإنجاب تحت الماء الموجودة في منطقة دهب ، كذلك زرع قوقعة الأذن وعلاج "فيروس سى" ، لاسيما وأن تكاليف العلاج في مصر إذا ما قورنت ببلد مثل ألمانيا تمثل ١٠٪ من قيمة التكاليف في ألمانيا.

وقال البروفيسور المصري: مصر أيضا غنية بالمصادر الطبيعية للسياحة العلاجية وسياحة الاستشفاء مثل العلاج بالمياه السوداء فى سفاجا والمياه الكبريتية واستعمال النباتات العطرية فى العلاج والعلاجات المستمدة من الطاقة الشمسية والمياه الربيعية الموجودة بالقرب من المناطق التي تزرع فيها بمنطقة جنوب سيناء لعلاج أمراض المفاصل والأمراض الجلدية .

وأضاف : هناك أيضا مناطق العلاج التي تتواجد بها النباتات العطرية في سانت كاترين والتي توجد بها مستشفيات خاصة، كما تتطرق السياحة العلاجية أيضا إلى علاج عدد من الأمراض الجلدية كذلك الجراحات العامة وعلاج الأسنان وجراحات التجميل.
ولفت الدكتور جمال مصطفى إلى أن تأشيرة العلاج تشمل ما يعرف بـ (####Medical package####) والذى يشمل أيضا فترة العلاج والإقامة والنقاهة .

وحول المستوى الطبي والعلاجي الذي يحصل عليه المريض ، أكد مصطفى أن المريض يتلقى أكبر قدر من الرعاية الصحية تحت إشراف أطباء معتمدين وجراحين مصريين معتمدين فى دول كبيرة جدا مشهورة بالتقدم الطبي كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية .

جدير بالذكر أن البروفيسور المصري الدكتور جمال مصطفى سعيد حاصل على جائزة الدولة في العلوم الطبية ، وتقلد نوط امتياز من الطبقة الأولى ، كما انه عضو في أكبر الجمعيات العلمية العالمية في مجالات الجراحة والأورام.

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