"القوى العاملة": 85 ألف جنيه مستحقات متوفى عن فترة عمله بالسعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح فى تسوية مستحقات عامل توفي منذ شهرين ، وكان يعمل بإحدى شركات المقاولات، وبلغت إجمالها 17 ألفا و93 ريالا سعوديا، أى ما يوازى 85 ألف جنيه مصرى .



وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمساعدة المواطن "محمد. أ.م." أحد أقرباء المواطن "ع.ع.ل" الذي توفي أثر أزمة قلبية منذ شهرين ، حيث يطلب مساعدته في حصول ورثة المتوفي على مستحقاتهم طرف شركة المقاولات التي كان يعمل بها المتوفي منذ أربع سنوات، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.



وقال "سعفان": إنه تلقى تقريرا عبر المستشار العمالى بجدة عثمان رمضان أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع المدير المسئول بالشركة للتعرف علي مستحقات المتوفي والإجراءات الأزمة لصرف تلك المستحقات للورثة، مشيرا إلي أنه بعد 6 أسابيع من المتابعة التواصل مع الشركة تم استخراج شيك وبإجمالها 17 ألفا و93 ريالا سعوديا، أى ما يوازى 85 ألف جنيه مصرى وتم تسليمه لوكيل الورثة.