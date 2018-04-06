ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

استشهاد شاب فلسطيني من قطاع غزة متأثرا بجروح أصيب بها الجمعة الماضية

الجمعة 06/أبريل/2018 - 08:09 ص
استشهد شاب من جباليا
استشهد شاب من جباليا شمال قطاع غزة
أ ش أ
استشهد شاب من جباليا شمال قطاع غزة، اليوم الجمعة، متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي.
وقالت وزارة الصحة - في بيان مقتضب - إن الشاب ثائر محمد رابعة (30 عاما)، من جباليا شمال قطاع غزة، استشهد متأثرا بجروحه التي أصيب بها بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة الماضية.
وباستشهاد الشاب رابعة يرتفع عدد الشهداء منذ يوم الجمعة الماضي في القطاع، إلى 20 شهيدا، إضافة إلى إصابة أكثر من ألف آخرين.
ويستعد الفلسطينيون اليوم للجمعة الثانية من مسيرات العودة التي يتوقع أن يشارك فيها عشرات الآلاف من أبناء قطاع غزة تكريما لشهداء يوم الأرض.
ودعت اللجنة التنسيقية الدولية لمسيرة العودة وكسر الحصار جماهير قطاع غزة للمشاركة الحاشدة في مهرجانات تكريم وتأبين شهداء يوم الأرض في مخيمات العودة برفح وخان يونس والوسطى وغزة وجباليا والالتزام بتوجيهات اللجان المنظمة ولجان النظام المتواجدة على الأرض.
وأكدت - في بيان لها - جماهيرية وشعبية الفعالية وسلمية مهرجانات التأبين في يوم الجمعة 6/4/2018، مطالبة بأن تكون رسالة شعبنا للعالم بأننا شعب يريد الحياة الحرة والكريمة في وطنه وعلى أرضه.
كما أكدت استمرار الفعاليات والمسيرات الشعبية المطالبة بالعودة وكسر الحصار ورفض كل المؤامرات التي تستهدف حقه الثابت في فلسطين.

ترشيحاتنا

عبد الله السعيد ينضم إلى أهلي جدة.. رسميا

8 علامات خطيرة تنذرك بمشاكل فقر الدم

هاني الناظر يوضح حقيقة كريمات التجاعيد المباعة بالأسواق

ولي العهد: السعودية أكبر ضحية للفكر المتطرف.. المملكة ومصر أول من عانى من الإرهاب في التسعينيات

6 ألوان طبيعية لتلوين البيض في شم النسيم

شاهد.. عمرو دياب يمسك «يد» دينا الشربيني فى مطار دبي

ألفيس يتوج بلقب أكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب في تاريخ كرة القدم

مدرب أرسنال يمدح رامسي بعد الفوز على تشسكا

المرور: تكليف البحث الجنائي بسرعة ضبط سائق مقطورة حادث الإسماعيلية الصحراوي

تحذيرات من تناول الكفتة بالفحم لتسببها في سرطان المعدة

كورنيه تهزم جارسيا وتتقدم في بطولة تشارلستون للتنس

طريقة عمل شوربة الشوفان للريجيم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج

شاهد.. عمرو دياب يمسك «يد» دينا الشربيني فى مطار دبي

احتفال أبناء الطرق الصوفية بمولد السيدة زينب.. صور وفيديو

شاهد.. رمضان صبحي يهدد حسام غالي بـ «أبنائه»

زحام يضرب وسط العاصمة بعد تعطل مترو الأنفاق .. فيديو وصور

فيديو

تامر بدوي:حسني عبد ربه لديه خبرات تؤهله للانضمام لمنتخب مصر.. فيديو
شاهد..فاروق جعفر يهاجم إيهاب جلال بسبب سوء نتائج الزمالك
عفيفي: باسم مرسي غاب عن مستواه الجيد منذ فترة طويلة..فيديو
شاهد..ملخص رباعية أرسنال في مرمى سيسكا موسكو بمشاركة النني
عبد الله السعيد ينضم إلى أهلي جدة.. رسميا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟