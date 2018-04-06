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أخبار العالم

مترجم القذافي يفجر مفاجأة عن علاقة الزعيم الليبي بساركوزي

الجمعة 06/أبريل/2018 - 08:27 ص
القذافي وساركوزي
القذافي وساركوزي
أحمد قاسم
كشف مفتاح المسّوري، المترجم الشخصي للزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، عن أن الأخير شجع الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، على الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية ووعدة بتقديم الدعم له باعتباره صديقًا لبلاده.

يأتي ذلك في الوقت الذي يشتد الخناق حول الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، الذي يخضع للتحقيق على ذمة قضايا فساد بشأن تمويل القذافي لحملته في الانتخابات الرئاسية.

وقال المسّوري في تصريحات لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية: "هناك ثلاث شخصيات من حملة ساركوزي الانتخابية عقدت حينها اجتماعا مع ثلاث شخصيات ليبية لبحث مسألة الدعم المالي الذي يمكن لطرابلس تقديمه، وتقرر تخصيص 50 مليون يورو كمساهمة ليبية في دعم حملة ساركوزي الانتخابية".

ولفت مترجم الزعيم الليبي الراحل إلى أن القذافي لاحقا خفّض المبلغ المتفق عليه من 50 مليون يورو إلى 20 مليون يورو.

وأكد المسوَري أن القذافي كشف له بنفسه أنه تبرع لحملة ساركوزي الانتخابية، مضيفا أن الأموال سلمت إلى حملة ساركوزي الانتخابية بواسطة حقائب وليس من خلال التحويلات المصرفية المعتادة، أو وسائل أخرى.


وأفاد مترجم القذافي بأن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي كان يقول للقذافي دائما: "أنا لست صديقك ليوم واحد، بل صديقك لكل الأيام".

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