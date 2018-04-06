انهيار عقار فى سيدي جابر.. والحماية المدنية تنتقل لموقع الحادث

انهار منذ قليل عقار بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية، فيما انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، لرفع الأنقاض وإنقاذ المواطنين العالقين أسفله، وتم إغلاق الشوارع المؤدية إلى مدخل العقار.



تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، بلاغًا يفيد بانهيار عقار بمنطقة سيدي جابر، شرقي الإسكندرية، مأهول بالسكان وتواجد عدد كبير من قاطنيه تحت الأنقاض.





انتقلت إدارة الحماية المدنية، برئاسة اللواء فؤاد الغنيمى، وتحاول القوات استخراج الأهالي من أسفل الأنقاض.



