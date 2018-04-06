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احذر..5 أضرار لتناول الطعمية

الجمعة 06/أبريل/2018 - 08:43 ص
الطعمية
الطعمية
هاجر هانئ
تعد الطعمية من الأطعمة التى يحرص على تناولها العديد من الأشخاص لأنها تتمتع بمذاق لذيذ ،ولكن لا يعلم الكثير مدى خطورتها على صحة الإنسان.

أوضح الدكتور محسن النادى،استشارى الطب البديل ،بعض الأضرار الصحية التى تصيب الجسم عند تناول الطعمية ،وأبرزها:

تزيد من معدل ارتفاع الكوليسترول لاحتوائها على نسبة كبيرة من الدهون .
تساعد فى اكتساب العديد من الكيلوجرامات .
تصيب البعض بانتفاخات فى البطن بالأخص مرضى القولون .
تؤدى إلى الإصابة بالسرطان ،نتيجة استخدام الزيت المحترق أو الفاسد .
تؤثر على صحة وظائف الكبد .
يحتوى القرص الواحد من الطعمية على 57 سعرا حراريا و 3 جراما من الدهون، لذا ينصح بعدم تناولها لمرضى القلب والدهون الثلاثية .

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