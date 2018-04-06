صحف الكويت: مصر ترسل مساعدات طبية إلى الشعب اليمني..فرنسا تستعد لاستقبال ولي العهد السعودي..الأسد يستعد للسيطرة على دمشق ويحشد قواته في الجولان..ومعارضة أمريكية واسعة لقرار ترامب بسحب قواته من سوريا

مصر ترسل مساعدات طبية إلى الشعب اليمني

الأسد يستعد للسيطرة على دمشق كاملة ويحشد في الجولان

معارضة أمريكية واسعة لقرار ترامب بسحب قواته من سوريا

البرلمان العربي يختتم دورته الـ 27 ويؤكد: القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية

ابنة الجاسوس الروسي تخرج عن صمتها وتؤكد: قوتي تزداد يوما بعد يوم



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.



وقالت صحيفة "الوطن" الكويتية إن محكمة النقض قضت،أمس بإلغاء الأحكام الصادرة بحق 16 متهما والتي تراوحت ما بين الحبس وما بين سنة وسنتين مع الشغل والغرامة المالية، وإعادة محاكمتهم من جديد في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية كانت تعمل في مصر، مشيرةً إلى أن الحكم صدر برئاسة المستشار د.عبدالرحمن هيكل وعضوية المستشارين محمد عبده صالح وأحمد مصطفى ونبيل الكشكي وحسام الدين بدوي وعلي سليمان وأشرف يحيى.



وأشارت الصحيفة إلى أن منطوق الحكم تضمن القضاء بعدم جواز الطعن المقدم من أحد الأشخاص المدعين مدنيا قبل جميع المتهمين في القضية، وسقوط الحق في الطعن من المحكوم عليهم روبرت فريدريك بيكر، وشريف أحمد صبحي، ويحيى زكريا غانم، وإسلام محمد أحمد فؤاد،كما تضمن منطوق الحكم القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة الطاعنين (المتهمين) الـ 16، بمن فيهم من قضى بسقوط الطعن المقدم منهم، ودون المحكوم عليهم غيابيا.



وركزت "الجريدة" على بيان دار الإفتاء المصرية، التي أصدرته، أول أمس، وقالت فيه إن جماعة الإخوان الإرهابية "دخلت مرحلة التفكك والتشرذم على المستوى التنظيمي، بالتوازي مع احتفال فلول الجماعة في تركيا بالذكرى التسعين لتأسيس الجماعة في عام 1928، لافتة إلى أن انقسام الجماعة إلى كيانات عدة جعلها تتحول الى "وليمة يتصارع عليها تنظيما داعش والقاعدة".



وأوضحت الصحيفة أن مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة أبدى ستغرابه الشديد من قيام "الإخوان" بالاحتفال بالذكرى التسعين للتأسيس، في الوقت الذي أضحى شباب الجماعة وليمة يتصارع عليها تنظيما القاعدة وداعش، وانقسم الكيان إلى جماعات متعددة ومتعارضة ومتصارعة.



وقالت "الرأي" إن دار الإفتاء أصدرت، أمس، فتوى بتحريم المشاركة في اللعبة الإلكترونية "الحوت الأزرق"، التي تطلب ممن يشاركون فيها اتباعَ بعض الأوامر والتحديات التي تنتهي بهم إلى الانتحار، وهو ما حدث بالفعل قبل أيام لنجل نائب سابق، في وقت يناقش البرلمان اقتراحًا بتشريع يجرّم هذه اللعبة، وطالب نواب بسرعة إصدار قانون الجريمة الإلكترونية.



وطالبت الدار "مَن استُدرج للمشاركة في اللعبة" بأن يُسارِعَ بالخروجِ منها، وناشدت الآباء مراقبة سلوك أبنائهم وتوعيتهم بخطورة هذه الألعاب القاتلة، وأهابت بالجهات المعنية تجريم هذه اللعبة، ومَنْعَها بكل الوسائل الممكنة، لما تمثِّله من خطورة على الأطفال والمراهقين.



وذكرت "الأنباء" أن الحكومة المصرية أرسلت، أمس، الشحنة الأولى من المساعدات الإنسانية الموجهة إلى الشعب اليمني، والتي سترسل على شحنتين مكونتين من 10 أطنان من الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية.



على الصعيد الإقليمي والعربي، أبرزت "الوطن" إعلان مملكة البحرين استضافة أول قاعدة عسكرية بريطانية في الشرق الأوسط منذ 4 عقود، وتحمل اسم إتش إم إس الجفير البحرية، وتستضيف نحو 500 من عناصر البحرية البريطانية بينهم بحارة وجنود وطيارون.



وقالت "الأنباء" إن فرنسا أعربت عن تطلعها لشراكة استراتيجية جديدة مع المملكة العربية السعودية، وذلك عشية إعلان باريس عن زيارة رسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي يومي 9 و10 الجاري،ونقلت عن مصدر في الاليزيه قوله إن "فرنسا تأمل في الاستثمار مع السعودية في مجالات مثل التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة بدلا من الاكتفاء بدخول مناقصات لعقود على فترات متباعدة في المملكة، كما كان الحال في الماضي".



وقال الإليزيه في وقت سابق إن ولي العهد السعودي سيشارك في مأدبة عشاء يقيمها على شرفه الرئيس إيمانويل ماكرون مساء الثلاثاء المقبل لبحث عقد شراكة استراتيجية جديدة بين البلدين ومناقشة الملفات الثنائية.



وتحت عنوان "الأسد يستعد للسيطرة على دمشق كاملة ويحشد في الجولان"، أفردت "الجريدة" تقريرًا مطولًا يسلط الضوء على استعدادات الجيش السوري بمهاجمة الأحياء الواقعة تحت سيطرة تنظيم "داعش بجنوب دمشق، في وقت توعدت تركيا بإنهاء وجود الوحدات الكردية في تل رفعت، وقالت إنها خطوة تتيح للرئيس السوري بشار الأسد بسط سيطرته على كل العاصمة للمرة الأولى منذ 2012.



وأضافت الصحيفة أن مصادر في البيت الأبيض أكدت أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من سوريا لم يحظ بدعم من المسؤولين رفيعي المستوى في الولايات المتحدة وحلفاء واشنطن في العالم، ونقلت عن ثلاثة مسئولين في البيت الأبيض تأكيدهم أن كلا من "البنتاغون" و"الخارجية" ووكالة المخابرات المركزية CIA، عارضت القرار.



وذكرت أن ترامب أظهر بوضوح، أثناء اجتماع عقده الثلاثاء مع كبار مستشاريه الأمنيين، أن صبره ينفد، وأبلغهم برغبته في سحب القوات الأميركية من سوريا بالكامل في أقرب وقت، لكن دون طرح جدول زمني أمامهم.



وقالت "الرأي" إن اتحاد البرلماني العربي اختتم، أمس، أعمال دورته الـ 27، بالتأكيد على ان القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية، مجددًا دعمه اللامتناهي للشعب الفسطيني في نضاله الوطني المشروع الذي كفله القانون الدولي، واستنكر ودان بشدة اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته بجميع اشكالها، كما دان الاستيطان المتغطرس اللامحدود وبغير وجه حق على ارض لا حق له فيها.



وطالب البرلمان العربي دول العالم اجمع وبالاخص دول القرار في مجلس الامن المنصفة وكذلك دول الاتحاد الاوروبي بالضغط على الاحتلال الاسرائيلي لوقف جرائمه المادية والمعنوية والرضوخ للارادة الدولية المجسدة بقراراتها وبالقانون الدولي وان يلزم الاحتلال بتنفيذها بأسرع وقت لرفع المعاناة ووق الاعتداءات واعادة الحقوق جميعها للشعب الفلسطيني في ارضه وحريته وقراره.



دوليًا، أبرزت "الجريدة" أول تصريحات ليوليا سكريبال، نجلة الجاسوس الروسي، سيرجي سكريبال، منذ تعرضها للتسمم مع والدها الشهر الماضي، حيث قالت إنها تتعافى، مضيفة: "لقد افقت قبل نحو الاسبوع، ويسرني أن أقول أن قوتي تزداد يوميا".



وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن بكين شكوى لدى منظمة التجارة العالمية ضد خطة واشنطن فرض رسوم جمركية على صادرات بقيمة 50 مليار دولار تستوردها الولايات المتحدة من الصين التي تتهمها الادارة الاميركية بسرقة الملكية الفكرية والتكنولوجيا، بحسب ما أظهرت وثائق نشرت أمس الخميس.

