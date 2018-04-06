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حوادث

غرق طالب بترعة في سوهاج

الجمعة 06/أبريل/2018 - 10:17 ص
صدى البلد
إسلام رياض
لقي طالب مصرعه غرقا إثر سقوطه في ترعة بدائرة مركز المراغة بسوهاج ويجري رجال الإنقاذ جهودهم لانتشال الجثة.

تلقى اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة المراغة بورود بلاغ من السيد.م.د، 53 عاما موظف ويقيم ببندر المراغة بأنه أثناء قيام نجل شقيقه حمدي.ج.م، 16 عاما طالب ويقيم بناحية الكراعي باللهو على حافة ترعة السوهاجية بناحية نجع الماسخ انزلقت قدماه وسقط بها مما نتج عنه غرقه،ونفى الشبهة الجنائية.

انتقلت قوات وحدة الإنقاذ النهري وجار موالاة الجهود لانتشال الجثة، اتخذت كافة إجراءات النشر عن الجثة بأوصافها، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1341 إداري المركز لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة.

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