طريقة تحضير صينية سردين بالبطاطس للشيف نادية سرحان

نقدم لك طريقة تحضير صينية سردين بالبطاطس بخطوات الشيف نادية سرحان مقدمة برنامج مغربيات على قناة سى بى سى سفرة.



المقادير

سمك سردين

بطاطس حلقات نصف سلقة

فلفل حلقات

بصل مفروم

طماطم مبشورة

هريسة

كزبرة

بقدونس

بابريكا

فلفل

ثوم

زيت زيتون

كركم

زيت ذرة

كمون

ملح

طريقة التحضير

* يخلط الزيت على النار ثم تضاف الطماطم المبشورة وتقلب جيدا ثم يضاف عليها

* يضاف الملح والفلفل والكمون والبابريكا والكركم وتترك حتى تتسبك ثم يضاف البصل المفروم

* في بولة أخرى تخلط كل التوابل مرة أخرى مع الهريسة ثم يضاف زيت الزيتون

* يضاف البقدونس والكزبرة ويقلب الخليط جيدا ثم يتبل السردين

* نحضر البايركس ثم يرص فيه شرائح البطاطس ثم البصل ثم يوضع قليل من صوص الطماطم ثم يضاف فصوص الثوم

* يدخل الفرن حتى تمام النضج ويقدم

