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وكيل الخطة والموازنة يهنئ فريق طهطا بالصعود لدوري القسم الثاني

الجمعة 06/أبريل/2018 - 10:22 ص
صدى البلد
إسلام رياض
هنأ مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا بسوهاج وكيل لجنة الخطة والموازنة أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري ولاعبى وجمهور نادي طهطا الرياضي لصعوده للدوري الممتاز ب.

وحقق فريق طهطا نتائج قوية وصعوده على حساب فرق وأندية كبيرة أهمها نادى أخميم الرياضى ونادى بترول أسيوط والقوصية وذلك بعد حصوله على أعلى النقاط قبل نهاية التصفيات بمباراة.

وقال سالم أن هذا الصعود هو نتاج لمجهود كبير قدمه اللاعبون ومجلس الإدارة والجمهور المساند للفريق وكذلك حالة الاستقرار الذى تشهده المنظومة الرياضية بطهطا الآن.

وكانت أندية طهطا والهلال وشطورة قد حظيت باهتمام كبير ودعم من النائب مصطفى سالم والذى خصص عن طريق تواصله مع وزارة الشباب والرياضة و مديرية الشباب بسوهاج مبالغ مالية و حدائق و أثاث وادوات رياضية وترفيهية و ملاعب ثلاثية و صالات للألعاب الرياضية لمعظم الأندية ومراكز الشباب وكان نادى طهطا الرياضي على قائمة تلك الأندية التى حظيت باهتمام ورعاية سالم.

وأكد سالم انه لن يتوانى ولن يدخر جهدا في دعم نادي طهطا الرياضي في مسيرته الرياضية خلال المرحلة المقبلة.

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