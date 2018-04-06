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اقتصاد

النفط ينخفض بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على الصين

الجمعة 06/أبريل/2018 - 01:29 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
رويترز
انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد أن جدد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الصين المخاوف من نشوب حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال ترامب أمس الخميس إنه أمر مسؤولي التجارة في الولايات المتحدة بدراسة فرض رسوم جمركية إضافية بقيمة 100 مليار دولار على الواردات من الصين في تصعيد للتوتر مع بكين.

وبحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو حزيران 45 سنتا أو ما يعادل 0.66 بالمئة إلى 67.88 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو أيار 41 سنتا أو ما يعادل 0.65 بالمئة إلى 63.13 دولار للبرميل.

وفي الوقت الذي ينتاب فيه القلق أسواق النفط بفعل الحرب التجارية التي تعتمل بين الولايات المتحدة والصين، فإن المراقبين لا يتوقعون أن يسجل الخام انخفاضات كبيرة في ظل مؤشرات على تقلص الإمدادات.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط انخفضت 4.6 مليون برميل الأسبوع الماضي بالمقارنة مع توقعات المحللين بزيادة قدرها 246 ألف برميل.

في الوقت ذاته قالت السعودية أمس الخميس إنها سترفع سعر بالبيع الرسمي لنفطها في مايو أيار للعملاء الآسيويين.

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