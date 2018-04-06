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أخبار العالم

محمد بن سلمان يكشف حقيقة شرائه لوحة "دافنشي"

الجمعة 06/أبريل/2018 - 10:01 ص
محمد بن سلمان ولوحة
محمد بن سلمان ولوحة دافنشي
أحمد قاسم
نفى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، صحة ما تردد من مزاعم خلال الفترة الماضية حول شرائه للوحة "سلفاتور مندي" أو "مخلص العالم" لدافنشي، والتي اقتناها متحف "لوفر أبوظبي" بمبلغ 450 مليون دولار.

وقال الأمير بن سلمان في تصريحات لمجلة "تايم" الأمريكية، اليوم الجمعة: "دافنشي، لقد قلنا إن هذا حديثٌ غير دقيق، ما الذي يجري؟ لا أعلم كم مرة ينبغي علينا أن نعلن ذلك؟".

وأضاف: "لقد قلت سابقًا لبرنامج 60 دقيقة؛ الثراء ليس جريمة، بل الجريمة تكمن في أن تكون فاسدًا، وفي حال كنت فاسدًا، أرجو أن توضّح لي فسادي وتقدم دليلًا على ذلك، ولا يبدو أن هناك أي أحد يقدم أدلة، ومن المعروف أن الملك سلمان وأبناءه وفريقه نزيهون تمامًا، والكل يعلم ذلك في السعودية. ويمكننا إعطاؤك سجل العائلة، عائلة آل سعود قبل تأسيس المملكة العربية السعودية، وسجل الملك سلمان منذ ولادته. وسجلي أيضًا أنه ناجح في السعودية".

وتابع ولي العهد السعودي: "وفي الحقيقة إنني أحب الفن، وأؤمن بأن أي شخص يمتلك ذوقًا رفيعًا، يجب أن يحب الفن ويقدره، وهناك العديد من الفنانين الرائعين حول العالم، ولا يمكنني أن أحدد شخصًا واحدًا ليكون فناني المفضل".

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