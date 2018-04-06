ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

المطالبة بوقف نشاط الشركة الكندية المنتجة للسلمون المعدل وراثيا

الجمعة 06/أبريل/2018 - 10:01 ص
صدى البلد
طالب مسئولون كنديون في الشبكة الكندية للبيو تكنولوجي، وقف نشاط الشركة الكندية "أكوابونتي"، المتخصصة في إنتاج سمك السلمون المعدل وراثيا، ووقف مبيعاتها بعد أن نقلت أحواض أسماكها إلى البحر مما يضع السلمون الطبيعي في خطر بعد اختلاطه بالسمك المعدل وراثيا.

وبدأت الشركة الكندية نشاطها في 1989، ليتم بيع هذا النوع من السلمون بأسعار تتراوح ما بين 4.5 -9.30 يورو للكيلو في كندا.

وينمو هذا السمك المعدل وراثيا في مزارع سمكية خلال 18 شهرا، مقابل ثلاث سنوات للسمك الطبيعي، وهو ما يساعد على إنتاج كميات كبيرة لإغراق الأسواق لشدة الطلب عليه حيث ليس له أي آثار جانبية على من يتناوله مثل الحساسية أو التسمم، إلا أن انتشاره في البحار يؤثر على الثروة السمكية الأخرى مما يجعل الشركات تطالب بمنع إنتاجه.


ترشيحاتنا

نقل لوحة "الموناليزا" من متحف اللوفر إلى آخر بتكلفة 35 مليون يورو

القوى العاملة تحذر راغبي العمل بالخارج من سماسرة التأشيرات المزيفة والحرة

شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج

المطالبة بوقف نشاط الشركة الكندية المنتجة للسلمون المعدل وراثيا

ياسمين صبري تبهر متابعيها بإطلالتها في ولاية كاليفورنيا..صور

القاهرة للدراسات الاقتصادية:الدين العام والصادرات المصرية أهم التحديات خلال الفترة القادمة

«الوطنية للصحافة»: نحن على وشك إعلان مصر خالية من الإرهاب..فيديو

الصحف السعودية: تفاصيل زيارة بن سلمان إلى فرنسا والمملكة تؤكد "الهجوم على ناقلة النفط عمل إرهابي".. أول عرض سينمائي بالرياض بعد 35 عاما

القوى العاملة: 162 ألف جنيه مساهمة من صاحب عمل إيطالي لأسرة مصري متوفى

تامر بدوي:حسني عبد ربه لديه خبرات تؤهله للانضمام لمنتخب مصر.. فيديو

سامسونج: البنية التحتية في مصر مؤهلة لاستقبال التكنولوجيا الأحدث عالميا

أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين صبري تبهر متابعيها بإطلالتها في ولاية كاليفورنيا..صور

شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج

شاهد.. عمرو دياب يمسك «يد» دينا الشربيني فى مطار دبي

احتفال أبناء الطرق الصوفية بمولد السيدة زينب.. صور وفيديو

شاهد.. رمضان صبحي يهدد حسام غالي بـ «أبنائه»

فيديو

«الوطنية للصحافة»: نحن على وشك إعلان مصر خالية من الإرهاب..فيديو
شاهد.. تعليق أمين الفتوى على الحوت الأزرق لعبة الموت
تامر بدوي:حسني عبد ربه لديه خبرات تؤهله للانضمام لمنتخب مصر.. فيديو
شاهد..فاروق جعفر يهاجم إيهاب جلال بسبب سوء نتائج الزمالك
عفيفي: باسم مرسي غاب عن مستواه الجيد منذ فترة طويلة..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟