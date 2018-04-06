المطالبة بوقف نشاط الشركة الكندية المنتجة للسلمون المعدل وراثيا

طالب مسئولون كنديون في الشبكة الكندية للبيو تكنولوجي، وقف نشاط الشركة الكندية "أكوابونتي"، المتخصصة في إنتاج سمك السلمون المعدل وراثيا، ووقف مبيعاتها بعد أن نقلت أحواض أسماكها إلى البحر مما يضع السلمون الطبيعي في خطر بعد اختلاطه بالسمك المعدل وراثيا.



وبدأت الشركة الكندية نشاطها في 1989، ليتم بيع هذا النوع من السلمون بأسعار تتراوح ما بين 4.5 -9.30 يورو للكيلو في كندا.



وينمو هذا السمك المعدل وراثيا في مزارع سمكية خلال 18 شهرا، مقابل ثلاث سنوات للسمك الطبيعي، وهو ما يساعد على إنتاج كميات كبيرة لإغراق الأسواق لشدة الطلب عليه حيث ليس له أي آثار جانبية على من يتناوله مثل الحساسية أو التسمم، إلا أن انتشاره في البحار يؤثر على الثروة السمكية الأخرى مما يجعل الشركات تطالب بمنع إنتاجه.





