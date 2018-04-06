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«الوطنية للصحافة»: نحن على وشك إعلان مصر خالية من الإرهاب..فيديو

الجمعة 06/أبريل/2018 - 10:22 ص
عبد الله حسن وكيل
عبد الله حسن وكيل أول الهيئة الوطنية للصحافة
فاطمة رضا
قال عبد الله حسن، وكيل أول الهيئة الوطنية للصحافة، إن مصر على أبواب مرحلة جديدة بعد الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن الإقبال الكثيف من قبل المواطنين المصريين على اللجان الانتخابية لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة يأتي ردا على كل محاولات التشكيك على قوة الشعب المصري وادراكه لخطورة المرحلة التي تمر بها مصر.

وأضاف "حسن"، في مداخلة هاتفية، لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر الفضائية المصرية الأولى، صباح اليوم الجمعة، أن مصر تعرضت الفترة الماضية لمؤامرة كبيرة لمحاولة السيطرة على مصر، لكن خروج الشعب المصري في 30 يونيو 2013 ورؤية الرئيس السيسي أحبط هذه المحاولات واجتياز المرحلة الصعبة.

وأشار وكيل أول الهيئة الوطنية للصحافة إلى أن العملية الشاملة سيناء 2018 التي انطلقت منذ 5 أشهر على وشك الإنتهاء وإعلان مصر خالية من الإرهاب.

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