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أخبار العالم

أول خلاف بين نتنياهو وترامب بشأن القوات الأمريكية في سوريا

الجمعة 06/أبريل/2018 - 10:17 ص
صدى البلد
سيلينا الامير
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن هناك خلافا نشب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بسبب القوات الأمريكية من سوريا، التي أعلن ترامب موافقته على بقائها في سوريا.

ولفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو أعرب عن قلقه من تمركز "أعداء إسرائيل في سوريا واتخاذها مقرًا لهم هناك" مؤكدة أن رغبة الرئيس الأمريكي في سحب القوات الأمريكية من سوريا سببت الذعر لحلفائه في الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل.

وأجرى نتنياهو وترامب مباحثات هاتفية حول خطة الرئيس الأمريكي لإعادة جميع القوات العسكرية الأمريكية من سوريا، بزعم تمكين النظام السوري من الاستقرار ما يمنع عودة ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأكدت الصحيفة أن المحادثة بين الطرفين كانت متوترة في ظل مخاوف نتنياهو من انسحاب أمريكي من شأنه أن يسمح لـ "أعداء إسرائيل بالحصول على موطئ قدم إضافي في الأراضي السورية".

وقالت إن الرئيس ترامب تراجع عن آخر تصريح له قائلا إنه يعتزم ترك القوات الأمريكية في سوريا لفترة طويلة، إذ أنه كان بدأ بالفعل العمل على الانسحاب السريع.

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