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أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بمجازر جديدة في "جمعة الكاوتشوك"

الجمعة 06/أبريل/2018 - 10:17 ص
صدى البلد
سيلينا الامير
ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، جدد تهديداته بقمع مسيرة العودة، صباح اليوم الجمعة، واستهداف المتظاهرين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة.

وعقد ليبرمان، في مقر وزارة الدفاع، جلسة عاجلة مع قيادة الجيش بمشاركة رئيس هيئة أركان الجيش، جادي آيزنكوت، تم خلالها بحث مواجهة "جمعة الكاوتشوك"، وهي الجمعة الثانية لفعاليات مسيرة العودة الكبرى، وتقييم الوضع على طول السياج الأمني ومدى جاهزية وحدات جيش الاحتلال لقمع المسيرات، ومناقشة السيناريوهات المحتملة.

وأجرى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تقييمًا هاتفيًا مع قادة الجيش المؤسسة الأمنية حول الوضع على حدود قطاع غزة؛ وإمكانية اجتياز الفلسطينيين للسياج الحدود.

وهاتف نتنياهو كلا من رئيس هيئة أركان الجيش، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، ورئيس مجلس الأمن القومي للوقوف على مدى الاستعداد لمواجهة المسيرات.

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