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أخبار البلد

جامعة عين شمس تحصل على 4 نجوم وفقا لتقييم QS العالمي

الجمعة 06/أبريل/2018 - 10:20 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
مى شاهين و مجدى محمد
استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي،تقريرًا قدمه الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس حول حصول الجامعة على ترتيب متقدم في التقييم الدولي QS RATING عام 2018 .

وأشار التقرير إلى أن جامعة عين شمس بادرت بالتقدم للتقييم الدولى الدقيق من خلال تقييم QS RATING بنظام النجوم فى عام ٢٠١5،لافتا إلى أن هذا التصنيف يقييم الجامعة كليا بدقة من مختلف المجالات (التعليم، التوظيف، التواجد الدولي، الأبحاث العلمية الدولية، الإمكانيات، المسؤولية الاجتماعية، الشمولية)، وأن التصنيفات الأخرى تعتمد بشكل أساسي على الأبحاث العلمية المنشورة دوليا كمقياس لمستوى الجامعة ككل.

وأشار التقرير إلى أن جامعة عين شــــــمس حصــلت على ٤ نجوم فى عام ٢٠١٨، وعلى تقييم ٥ نجوم فى كل من (التعليم ،التوظيف، الشمولية، المسؤولية المجتمعية والإمكانيات)، و(4) نجــــوم فى التـواجـد الدولى مقـــارنة بــــ (3) نجوم فى ٢٠١٥، و (3) نجوم فى كل من الأبحاث الدولية مقارنة بنجمتين فى ٢٠١٥.

من جانبه أكد عزت أن حصول الجامعة على الترتيب المتقدم في هذا التصنيف هو نتاج الجهود التى بذلتها الجامعة في هذا الشأن، حيث تم التواصل المستمر مع منظمة QS وتجميع البيانات الخاصة بالجامعة ودراسة طريقة التقييم بدقة ، فضلًا عن إرسال تقرير بنقاط القوة والضعف والعمل عليها خلال الثلاث سنوات، مؤكدًا أن هناك رعاية وتشجيعا من إدارة الجامعة على أن تكون الجامعة فى دائرة التميز منذ انطلاقها وحتى الآن.

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