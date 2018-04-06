وزارة الإسكان تدشن موقعا إلكترونيا جديدا على الإنترنت

دشنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقعًا إليكترونيا جديدًا (www.mhuc.gov.eg)، ليكون نافذة حديثة لها، ووسيلة للتواصل بين المواطنين والوزارة، ويتم من خلاله عرض جميع الأخبار والأنشطة المتعلقة بالمشروعات المختلفة التى تتولى الوزارة تنفيذها.



صرحت بذلك المهندسة راندة المنشاوي، وكيل أول وزارة الإسكان، المشرف على مكتب الوزير، موضحة أن الموقع يتمتع بواجهة متميزة، وتم تصميمه بطريقة تتيح للقارئ، سهولة تصفح الموضوعات المختلفة، وسرعة الوصول إلى المعلومات المطلوبة فى أقل وقت ممكن.



وقالت المهندسة راندة المنشاوي: يتم نشر الأخبار المتعلقة بمشروعات الوزارة على الموقع بشكل يومى، كما يتضمن الموقع تفاصيل المشروعات الرئيسية (الإسكان – المياه والصرف الصحى – الطرق والكبارى – تطوير المناطق العشوائية – التنمية المتكاملة) وكذا مشروع بيت الوطن، بجانب تفاصيل وصور المشروعات التي يجرى تنفيذها بالجيل الجديد من المدن الجديدة، ومنها (العاصمة الإدارية الجديدة - مدينة العلمين الجديدة - مدينة شرق بورسعيد - مدينة المنصورة الجديدة - مدينة الشيخ زايد الجديدة - مدينة غرب أسيوط - مدينة غرب قنا - مدينة توشكى).



وأضافت وكيل أول وزارة الإسكان: يتم أيضًا نشر الإعلانات المختلفة بالموقع، وتم إتاحة خاصية إرسال الأخبار على البريد الإليكترونى للقارئ بشكل دورى، بحيث يقوم القارئ بالاشتراك فى النشرة البريدية على الموقع من خلال تسجيل بريده الإليكترونى، كما تم ربط الموقع بالصفحة الرسمية لوزارة الإسكان على موقع الفيس بوك (https://www.facebook.com/EgyptianMinistyOfHousing/)، وبالقناة الرسمية للوزارة على موقع اليوتيوب، والتى يتم من خلالها نشر فيديوهات للمشروعات المختلفة (https://www.youtube.com/channel/UCVDwM0jO43T48r5La4iGeMQ/videos?view_as=subscriber).

