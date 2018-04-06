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أخبار البلد

التعليم العالي تعلن عن منح مؤسسة ماتسوماى اليابانية لأبحاث ما بعد الدكتوراه

الجمعة 06/أبريل/2018 - 10:18 ص
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
مى شاهين و مجدى محمد
تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا حول المنح المقدمة من مؤسسة ماتسوماى اليابانية لأبحاث ما بعد الدكتوراه لعام 2019،وذلك فى ضوء توجيهات عبد الغفار بضرورة الاستفادة من المنح الدولية المقدمة من المؤسسات التعليمية العالمية،وذلك فى إطار علاقات التعاون التاريخية المثمرة والبناءة بين مصر واليابان، وخاصة فى مجالات التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والتدريب.

وأشار التقرير إلى أن آخر موعد للتقدم هو 31 أغسطس المقبل، ويشترط فى المتقدم للحصول على هذه المنحة: أن يكون حاصلًا على درجة الدكتوراه، و ألا يزيد عمره عن 49 عامًا وقت التقدم، وإجادة اللغة الإنجليزية أو اليابانية، وألا يكون سبق له السفر لليابان للدراسة أوالبحث، بالإضافة إلى حصوله على خطاب موافقة من مؤسسة بحثية يابانية على البحث المتقدم به.

وأضاف التقرير أن مدة المنحة تتراوح ما بين 3 – 6 أشهر، و تبدأ خلال الفترة من أبريل 2019 حتى مارس 2020، ويحق للباحث اختيار الفترة الدراسية المناسبة له، وكذلك الجامعة أو المؤسسة البحثية التى يرغب في الدراسة بها سواء كانت قومية أو خاصة، وللحصول على المزيد من المعلومات يمكن الدخول على الموقع الإلكترونى الآتى:

http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en

يذكر أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل آية نفقات لهذه المنح.

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