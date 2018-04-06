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أخبار العالم

الحكم بحبس باك رئيسة كوريا الجنوبية السابقة 24 سنة بتهمة تلقي رشا

الجمعة 06/أبريل/2018 - 10:23 ص
صدى البلد
رويترز
أدانت محكمة كورية جنوبية اليوم الجمعة الرئيسة السابقة باك جون-هاي بتلقي رشا وأصدرت حكما بسجنها 24 عاما في فضيحة كشفت شبكات من الفساد بين زعماء سياسيين وكبرى الشركات في البلاد.

وقالت المحكمة إن باك تواطأت مع صديقتها تشوي سون-سيل للحصول على مبالغ طائلة من مجموعات كبرى مثل سامسونج ولوتي لدعم عائلة تشوي وتمويل مؤسسات تملكها لا تهدف للربح.

ونفت باك (66 عاما) ارتكاب أي مخالفات ولم تمثل أمام المحكمة.

ويطالب ممثلو الادعاء بسجن باك 30 عاما وتغريمها 118.5 مليار وون (112 مليون دولار) بعد إدانتها باتهامات تشمل الرشوة وإساءة استغلال السلطة.

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