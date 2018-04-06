وزير الزراعة يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

بعث الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ببرقية تهنئة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية يهنئه فيها بعيد القيامة المجيد.



وقال البنا - في برقيته - إنه وبالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن العاملين بالقطاع الزراعي في مصر، يتقدمون لقداسته وأقباط مصر في كافة أرجائها، بخالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيا الله بأن يعيد هذه المناسبة على قداسته وعلى أقباط مصر بالخير واليمن والسداد، ويحفظ لمصرنا العزيزة الغالية أمنها واستقرارها، والمزيد من التقدم والازدهار والمحبة لأبنائها.

