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أخبار العالم

الصين تأمل أن تنزع قمة زعيم كوريا الشمالية مع واشنطن وسول فتيل التوتر

الجمعة 06/أبريل/2018 - 10:22 ص
صدى البلد
رويترز
عبر وزير الخارجية الصيني وانغ يي عن أمله في أن يسفر اجتماعان مرتقبان لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون مع رئيسي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عن "نزع فتيل" التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وبعد اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو قال وانغ إنه يأمل أن تعيد القمتان قضية البرنامج النووي لكوريا الشمالية إلى مضمار الحوار والمفاوضات.

وقال الوزير في بيان على موقع وزارة الخارجية "نرحب بالتحسن الواضح في الوضع في شبه الجزيرة الكورية وندعمه ونقدر جهود جميع الأطراف".

وأضاف أنه يأمل أن ينتهز الزعماء الثلاثة الفرصة لنزع فتيل الوضع تماما.

ووافق رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على لقاء كيم. وتبادل ترامب وزعيم كوريا الشمالية الانتقادات اللاذعة معظم الوقت منذ تولي ترامب السلطة إذ تسعى بيونجيانج لتطوير أسلحة نووية يمكنها قصف الولايات المتحدة.

وأمس الخميس قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي إن كوريا الشمالية "تختنق" تحت وطأة العقوبات الدولية وأضافت "أنهم في حاجة لمخرج".

وقالت هيلي أثناء كلمة في جامعة ديوك بولاية نورث كارولاينا "عندما ينتهي الأمر بالرئيس بالحديث مع كيم ينبغي أن يكون الحوار بشأن نزع السلاح النووي. ليس بعضه ولكن كله. نحن لا نريد أن يملك أي طرف غير مسؤول أسلحة نووية".

والشهر الماضي قالت الصين إنها حصلت على تعهد من كيم، الذي قام بزيارة لم يعلن عنها من قبل إلى بكين لإجراء محادثات مع الرئيس شي جين بينغ، بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

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