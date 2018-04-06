البترول: 16 مشروعا جديدا بـ25 مليار دولار تدخل مرحلة الإنتاج خلال 4 سنوات

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر لديها العديد من الفرص التي ستدعم النمو في إنتاج مصر من الغاز على المديين القريب والمتوسط ، في ضوء مشروعات تنمية حقول الغاز وخاصة في البحر المتوسط الجارى تنفيذها أو المخطط العمل فيها خلال المرحلة المقبلة، والبالغ عددها 16 مشروعًا بإجمالى استثمارات تقدر بأكثر من 25 مليار دولار وسيتم إدخال هذه المشروعات على الإنتاج تباعًا خلال السنوات الأربع المقبلة.



وأضاف الملا أنه خلال الأربع سنوات الماضية نجح قطاع البترول في تنفيذ 24 مشروعًا بإجمالى استثمارات 16.2 مليار دولار وبلغ إجمالى إنتاجها اليومي حوالي 4.1 مليار قدم مكعب غاز وحوالى 36 ألف برميل متكثفات.



وأشار وزير البترول أن باكورة انتاج حقل ظهر بالإضافة إلى حقول أتول ونورس وغرب دلتا النيل هي أبرز المشروعات التي ساهمت بقوة في زيادة إنتاج الغاز مؤخرًا ، وجارى حاليًا استكمال مراحل الإنتاج التالية من حقل ظهر في ضوء البرامج الزمنية الموضوعة للوصول إلى ذروة إنتاجه بمعدل 2.7 مليار قدم مكعب غاز يوميًا ، هذا بالإضافة إلى دخول المرحلة الثانية من حقول غرب دلتا النيل ( شمال الإسكندرية وغرب المتوسط ) والتي تشمل حقول جيزة وفيوم وريفن على خريطة الإنتاج اعتبارًا من نهاية العام الحالي ليرتفع إجمالي إنتاج مرحلتى مشروع حقول شمال إسكندرية تدريجيا الى 1.6 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، و هذه الجهود هي طريقنا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بمشيئة الله بنهاية هذا العام لنتوقف عن استيراد الغاز المسال.



وأضاف الملا أنه من المخطط وضع أول ثلاث آبار على الإنتاج من مشروع المرحلة (9ب) غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط مع شركة شل العالمية خلال العام المالي 2018/2019، كما نخطط للبدء في مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط مثل سلامات ونوتس وساتيس وحدوة وهى اكتشافات كبيرة نحتاج لتنميتها على مدار السنوات القليلة المقبلة لتدعم إنتاجنا من الغاز .