رئيس جنوب إفريقيا السابق يمثل أمام المحكمة على خلفية تهم بالفساد

وصل الرئيس السابق لجنوب إفريقيا جاكوب زوما إلى قاعة المحكمة اليوم /الجمعة/ للمثول أمامها في تهم تتعلق بالاحتيال والابتزاز وغسيل الأموال.



وذكرت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية أن بعض أنصار زوما تجمعوا بالقرب من مبنى المحكمة في مدينة "ديربان" الساحلية ، ليعلنوا أن الزعيم السابق للبلاد غير مذنب.



وترجع التهم الموجهة إلى زوما حول صفقة أسلحة إلى تسعينيات القرن الماضي ، عندما كان نائبًا للرئيس آنذاك.. فيما ينفي زوما ارتكابه أي مخالفات.

يجدر الإشارة إلى أن زوما استقال من منصبه في 14 من فبراير الماضي تحت ضغط من حزبه "المؤتمر الوطني الإفريقي".