تنمية الصادرات تستعرض مع وفد إماراتي استعدادات إكسبو دبي 2020..صور

عقدت هيئة تنمية الصادرات لقاء موسعا،مع وفد اللجنة المنظمة لإكسبو 2020 برئاسة محمد شحادة نائب رئيس اللجنة والذى يزور القاهرة حاليا.



وشارك فى اللقاء عدد من الشركات المصرية المهتمة بالمشاركة فى هذا الحدث الدولى الهام، حيث تتولى الهيئة مسئولية تنظيم الجناح المصرى بالمعرض.



وأوضحت شيرين الشوربجى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات أن اللقاء استهدف استعراض كافة الاستعدادات الخاصة بإقامة هذا المحفل الدولى، وكذا استعدادات مصر للمشاركة ضمن الأجنحة المشاركة فى الإكسبو.



ولفتت إلى أن هناك 177 دولة من بينها مصر قد قررت المشاركة فى المعرض (حتى الآن) والذى يضم 3 أجنحة رئيسية وهى (الفرص، والتنقل، والاستدامة) حيث يقع الجناح المصرى ضمن جناح الفرص ، مشيرةً إلى أن وجود مصر ضمن جناح الفرص جاء نتيجة لللإمكانات الكبيرة المتوفرة لدى الشركات المصرية والتى تؤهلها لأن تكون أحد أهم الشركات الاستثمارية فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.



ونوهت إلى أنه سيتم خلال فاعليات المعرض عقد لقاءات B2B بين الشركات المصرية ونظرائها من الشركات الدولية المشاركة فى الإكسبو وهو الأمر الذى يسهم فى عقد شراكات إستثمارية مع هذه الشركات.



وفيما يتعلق بالجناح المصرى المشارك بإكسبو دبى أوضحت رئيس هيئة تنمية الصادرات، أن الجناح مقام على مساحة ألف متر ويستهدف فى المقام الأول الترويج لمصر كواجهة إستثمارية وملتقى إقتصادى متميز الأمر الذى يسهم فى جذب أنظار المستثمرين المشاركين بالإكسبو من كافة أنحاء العالم للإستثمار فى السوق المصرى.



وأضافت الشوربجى أن هيئة تنمية الصادرات ستقوم بمشاركة الشركات المصرية الراغبة فى المشاركة فى تلبية إحتياجات إكسبو دبى من خلال البوابة الإلكترونية للمشتريات والتى أطلقتها إدارة الإكسبو، حيث سيتم وضع الرابط الخاص بالبوابة على البوابة الإلكترونية لهيئة تنمية الصادرات، كما سيتم تعميم الفرص المتاحة على كافة المجالس التصديرية والشركات المصرية.



ومن جانبها أكدت السيدة/ مها القرقاوى مدير عام المشاركة الدولية بمعرض إكسبو 2020 دبى قيام ما يزيد عن 20 ألف شركة من ١٣٥ دولة بالتسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة بمشتريات المعرض حيث تم الإرساء على أكثر من 2700 عقد نصيب الشركات الصغيرة والمتوسطة منها بلغ 56%، لافتة إلى قيام 92 شركة مصرية فقط بالتسجيل على البوابة وهو الرقم الذى نأمل فى زيادته خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل الإمكانات الكبيرة المتوافرة لدى الشركات المصرية.



وأضافت أن إكسبو 2020 دبي ملتزم بتخصيص 20% من إجمالى ميزانية المعرض والتى تصل إلى 5 مليار درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة ، لافتة إلى قيام الجهة المنظمة فى هذا الصدد بتعديل شروط مشاركة الشركات فى المناقصات المتعلقة بالمشتريات لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة ومنها سريان العرض لمدة 60 يومًا بدلًا من 120، وسداد 50% من قيمة المنتجات والبضائع مقدمًا وسداد 25% من قيمة الخدمات مقدمًا، وكذا إتمام السداد في غضون 30 يومًا من يوم تسلم الفاتورة المعتمدة بدلا من 90 يومًا، والتخلي عن شرط سندات الضمان من خلال الحصول على شيك مصرفي من الشركة بدلا من سداد مبلغ ضمان مقدمًا.



