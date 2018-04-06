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المرصد السوري: مقتل امرأة وطفلة في إطلاق نار وقصف بريف إدلب الشمالي

الجمعة 06/أبريل/2018 - 10:21 ص
صدى البلد
ا ش ا
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل امرأة وطفلة وإصابة عدة أشخاص في قصف وإطلاق نار بريف إدلب الشمالي.

وقال المرصد - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة - "إن طفلة قتلت بنيران حرس الحدود التركي أثناء محاولة عدد من العائلات العبور إلى تركيا من منطقة دراكوش في ريف إدلب الشمالي"، مضيفا أيضا أنه قتلت امرأة وأصيب عدة أشخاص بجروح جراء قصف على عدة مناطق بريف إدلب شملت بلدة خان شيخون.

وفي درعا.. أشار المرصد إلى تعرض عدة مناطق إلى قصف للجيش السوري، وسقوط قذائف أطلقتها المعارضة على مناطق خاضعة لسيطرة القوات السورية في مناطق أخرى في المحافظة أدت إلى إصابة مدنيين بجروح.

ومن جانبه، أفاد الدفاع المدني بمقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين بجروح، جراء قصف صاروخي شنته القوات السورية على مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في المدينة.
وفي الغوطة، أفاد المرصد بأن جيش الإسلام أرسل مقترحات جديدة للجانب الروسي لإبقاء مسلحيه في دوما ومنطقة القلمون الشرقي، مع نزع سلاحهم الثقيل بدلا من إرسالهم إلى جرابلس بريف حلب.
وأضاف المرصد أن خلافات بين مسلحي هذا الفصيل تسببت في تأخر خروج الدفعة الرابعة منهم من دوما.

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