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أخبار العالم

مبعوث ترامب للشرق الأوسط: على المتظاهرين في قطاع غزة عدم الاقتراب من الحدود مع إسرائيل

الجمعة 06/أبريل/2018 - 10:19 ص
صدى البلد
ا ش ا
دعا البيت الأبيض المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة إلى عدم الاقتراب من حدود القطاع مع إسرائيل، وذلك مع تظاهرات مرتقبة اليوم /الجمعة/.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات، قوله :إن على قادة التظاهرات إبلاغ المحتجين بأن يسيروا بشكل سلمي ويمتنعوا عن كافة أشكال العنف ويبقوا خارج المنطقة العازلة البالغة 500 متر".

وأدان جرينبلات "القادة والمتظاهرين الذين يدعون إلى العنف أو يرسلون المتظاهرين، بما في ذلك الأطفال إلى السياج العازل، مع علمهم بأنهم قد يتعرضون للإصابة أو القتل"، على حد قوله.

وكانت التظاهرات التي حملت اسم (مسيرة العودة الكبرى) وانطلقت يوم الجمعة الماضي في الذكرى الـ42 ليوم الأرض شهدت سقوط نحو 20 شهيدا بين صفوف المتظاهرين الفلسطينيين وإصابة المئات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى المتمركزة على الشريط الحدودي.

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