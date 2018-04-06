ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

السكة الحديد: انتظام حركة قطارات الإسكندرية بعد سقوط عمارة سكنية بسيدي جابر

الجمعة 06/أبريل/2018 - 10:23 ص
قطار السكة الحديد
قطار السكة الحديد
أكدت هيئة السكة الحديد صباح اليوم الجمعة، انتظام حركة سير القطارات على خط القاهرة-الإسكندرية بعد تأثرها نتيجة انهيار عمارة سكنية وسقوطها على جميع الخطوط بحوش محطة سيدي جابر فى الاتجاهين.

ونوهت الهيئة بأنه حرصا منها على أمن وسلامة مسير القطارات والركاب تم حجز القطارات بمحطة الإسكندرية،وأخطر جميع المختصين.

وتقدمت الهيئة باعتذارها لجمهور المسافرين من الركاب عن التأخيرات التي حدثت على خط الإسكندرية القاهرة والإسكندرية أبو قير.

ترشيحاتنا

محافظ "المركزي" يكرم إسماعيل حسن وأعضاء مجلس الإدارة السابقين ببنكي الأهلى ومصر.. صور

فريق بحث لحل لغز مقتل سيدة كرداسة ولف جثتها ببطانية منذ 16 يوما

المطالبة بوقف نشاط الشركة الكندية المنتجة للسلمون المعدل وراثيا

وزير الخارجية يكشف تفاصيل الاجتماع الثلاثي بشأن سد النهضة بالخرطوم

احذر..5 أضرار لتناول الطعمية

حل سحري للنحيفات للحصول على قوام مثالي

الأمير محمد بن سلمان يفضح جماعة الإخوان وأذنابها أمام العالم: الإرهاب خلق من رحم الجماعة الإرهابية.. المملكة ضحية للتنظيمات المتطرفة.. والاقتصاد الإيراني أضعف من المصري والإماراتي

شاهد..فاروق جعفر يهاجم إيهاب جلال بسبب سوء نتائج الزمالك

«الوطنية للصحافة»: نحن على وشك إعلان مصر خالية من الإرهاب..فيديو

3 مذيعين فى مهمة درامية.. أبرزهم إبراهيم عيسى

كلمة الرئيس السيسي أمام البرلمان العربي تتصدر نشرة «صباح البلد»..فيديو

طريقة تحضير صينية سردين بالبطاطس للشيف نادية سرحان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين صبري تبهر متابعيها بإطلالتها في ولاية كاليفورنيا..صور

شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج

شاهد.. عمرو دياب يمسك «يد» دينا الشربيني فى مطار دبي

احتفال أبناء الطرق الصوفية بمولد السيدة زينب.. صور وفيديو

شاهد.. رمضان صبحي يهدد حسام غالي بـ «أبنائه»

فيديو

«الوطنية للصحافة»: نحن على وشك إعلان مصر خالية من الإرهاب..فيديو
شاهد.. تعليق أمين الفتوى على الحوت الأزرق لعبة الموت
تامر بدوي:حسني عبد ربه لديه خبرات تؤهله للانضمام لمنتخب مصر.. فيديو
شاهد..فاروق جعفر يهاجم إيهاب جلال بسبب سوء نتائج الزمالك
عفيفي: باسم مرسي غاب عن مستواه الجيد منذ فترة طويلة..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟