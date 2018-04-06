السكة الحديد: انتظام حركة قطارات الإسكندرية بعد سقوط عمارة سكنية بسيدي جابر

أكدت هيئة السكة الحديد صباح اليوم الجمعة، انتظام حركة سير القطارات على خط القاهرة-الإسكندرية بعد تأثرها نتيجة انهيار عمارة سكنية وسقوطها على جميع الخطوط بحوش محطة سيدي جابر فى الاتجاهين.



ونوهت الهيئة بأنه حرصا منها على أمن وسلامة مسير القطارات والركاب تم حجز القطارات بمحطة الإسكندرية،وأخطر جميع المختصين.



وتقدمت الهيئة باعتذارها لجمهور المسافرين من الركاب عن التأخيرات التي حدثت على خط الإسكندرية القاهرة والإسكندرية أبو قير.

