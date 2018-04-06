"البيان" الإماراتية تستنكر هجمات الحوثيين على ناقلة نفط سعودية بالمياه الدولية

استنكرت صحيفة "البيان" الإماراتية، اليوم الجمعة، قيام الميليشيات الحوثية بعمليات قرصنة إرهابية، تمثلت في مهاجمتها إحدى ناقلات النفط السعودية في المياه الدولية غرب ميناء الحديدة، وتصاعد العمليات الإجرامية التي تنفذها بحق الشعب اليمني في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها.



وقالت الصحيفة، في افتتاحيتها تحت عنوان "تحالف الحق والخير"، إن القصف الصاروخي لميليشيا الحوثي الانقلابية على الأراضي والمدن السعودية يعبر عن حالة الإحباط والتخبط واليأس التي وصلت إليها الميليشيا الإيرانية، مع تراجعها المستمر أمام التقدم الميداني لقوات الجيش اليمني والمقاومة وبدعم من مقاتلات التحالف العربي، ومواصلتها عمليات القصف العشوائي على المدنيين العزل من الأطفال والنساء ومحاصرة المدن والقرى ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليها.



وأضافت أن جرائم ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في اليمن وهجماتها الصاروخية ضد المملكة العربية السعودية، سلطت الضوء على الدور التخريبي الشامل الذي تلعبه هذه الميليشيات الممولة والمدعومة من طهران، غير أن نهاية هذه الميليشيات باتت قريبة، فعودة الشرعية لبسط نفوذها على كافة أراضي اليمن هي مسألة وقت فقط.



وأشارت إلى أن دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية كثفتا دعمهما الإنساني لليمن، لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة بناء البنى الأساسية الحيوية، لتتكامل بذلك يد الحق التي تدافع بقوة من أجل استعادة الشرعية في اليمن، مع يد الخير والعطاء التي تقدم العون والمساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق في محنته الكبيرة، وتمكين اليمن من العودة إلى درب التنمية والازدهار.