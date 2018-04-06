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ثقافة

بعد غد.. مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل مواسم المسرح الجامعي

الجمعة 06/أبريل/2018 - 07:55 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
يعقد الدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والمخرج خالد جلال رئيس مواسم نجوم المسرح الجامعي،مؤتمرا صحفيا في السادسة مساء بعد غد الأحد، للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة، بمركز الإبداع الفني.

وسيتم الإعلان عن العروض المشاركة، والجامعات التي تشارك في هذه الدورة، وعرض الإفتتاح، كذلك الإعلان عن أسماء لجنة التحكيم والمكرمين.

ويحمل مواسم نجوم المسرح الجامعي شعار «عودة الروح»، والتي تحمل دورته الجديدة اسم فاطمة علي، ويعقد خلال الفترة من 10 وحتي 19 أبريل الجاري بمسرح مركز الابداع الفنى.

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