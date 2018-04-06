ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

انطلاق أعمال مؤتمر باريس الدولي لدعم لبنان بمشاركة 37 دولة بينها مصر و14 منظمة إقليمية ودولية

الجمعة 06/أبريل/2018 - 11:30 ص
مؤتمر باريس الدولي
مؤتمر باريس الدولي لدعم لبنان
ا ش ا
انطلقت صباح اليوم /الجمعة/ أعمال مؤتمر باريس الدولي لدعم الاقتصاد اللبناني بمشاركة 37 دولة بينها مصر و14 منظمة إقليمية ودولية.

ويرأس وفد مصر في المؤتمر الذي يحمل اسم "باريس ٤" أو "سيدر"، وهو تعبير عن مؤتمر اقتصادي للتنمية عبر الإصلاحات مع الشركات، المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، كما يرأس وفد الجامعة العربية السفير إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي.

وافتتح المؤتمر وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بحضور وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير ، وسينضم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للمؤتمر حيث سيعقد جلسة مباحثات مع رئيس الحكومة سعد الحريري قبل أن يلقيا كلمتهما الختامية للمؤتمر.

وتسعى الحكومة اللبنانية لجمع التمويل اللازم لتنفيذ المرحلة الأولى (من 4 الى 5 سنوات) من الخطة الوطنية للاستثمار في البنية التحتية في لبنان والتي تحتاج الى 10.8 مليار دولار علما بأن هذه الخطة تنقسم لثلاث مراحل من أربع سنوات وتصل تكلفتها الى نحو 23 مليار دولار.

والمشروعات المعنية بهذه الخطة تشمل قطاعات الكهرباء والنقل وإدارة مياه الصرف ومعالجة المخلفات الصلبة والاتصالات والثقافة والسياحة..كما من المنتظر أن يعرض الجانب اللبناني خلال مؤتمر باريس رؤيته الاقتصادية الشاملة وخطة الإصلاح التي وضعتها الحكومة لضبط الحسابات العامة والتي قد تتضمن رفع الدعم عن الكهرباء والوقود ورفع قيمة الضريبة على القيمة المُضافة وبذل المزيد من الجهود لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية.

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون أعلن في 8 ديسمبر الماضي عن عقد ثلاث مؤتمرات لدعم لبنان حين اجتمع بباريس مع المجموعة الدولية لدعم لبنان..وعقد المؤتمر الأول لدعم لبنان في 15 فبراير الماضي بروما حول التعاون الدفاعي وتعزيز قدرات الجيش اللبناني بمشاركة وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي ووزير الخارجية جون ايف لودريان.

وبعد مؤتمر باريس في 6 أبريل، سيعقد مؤتمر ثالث في 25 ابريل الجاري ببروكسل لمساعدة لبنان على تحمل عبء استقبال اكثر من مليون لاجىء سوري

ترشيحاتنا

«الوطنية للصحافة»: نحن على وشك إعلان مصر خالية من الإرهاب..فيديو

أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين

وجدي زقزوق: تدشين موقف المقطم الجديد خلال أيام.. فيديو

أمين الفتوى يوضح حكم إشراك النية في إخراج الزكاة

شاهد..ملخص رباعية أرسنال في مرمى سيسكا موسكو بمشاركة النني

إنبي يسعى للهروب من "كمين" الداخلية ببتروسبورت

شاهد.. عمرو دياب يمسك «يد» دينا الشربيني فى مطار دبي

تعرف على قائمة الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

انهيار عقار سكني فى سيدي جابر بالإسكندرية.. انتشال 3 جثث من تحت الأنقاض والبحث عن أسرتين.. السكة الحديد تعلن انتظام حركة القطارات بعد تأثرها.. والمحافظة تعلن الطوارئ.. فيديو وصور

اللقطات الأولى لانهيار عقار الإسكندرية بمحطة سكك حديد سيدي جابر..شاهد

3 مذيعين فى مهمة درامية.. أبرزهم إبراهيم عيسى

أول خلاف بين نتنياهو وترامب بشأن القوات الأمريكية في سوريا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر.. 30 صورة من موقع انهيار عقار بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية

محلب: مصر ملتزمة رئيسا وحكومة وشعبا بدعم لبنان.. صور

الإنتاج الحربي يبدأ تصنيع هراس الطرق "أمير" ابتكار عالم مصرى بكندا.. صور

ياسمين صبري تبهر متابعيها بإطلالتها في ولاية كاليفورنيا..صور

شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج

فيديو

قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي على مسيرات الفلسطينيين السلمية في غزة.. فيديو
وجدي زقزوق: تدشين موقف المقطم الجديد خلال أيام.. فيديو
«الوطنية للصحافة»: نحن على وشك إعلان مصر خالية من الإرهاب..فيديو
شاهد.. تعليق أمين الفتوى على الحوت الأزرق لعبة الموت
تامر بدوي:حسني عبد ربه لديه خبرات تؤهله للانضمام لمنتخب مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟