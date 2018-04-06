انطلاق أعمال مؤتمر باريس الدولي لدعم لبنان بمشاركة 37 دولة بينها مصر و14 منظمة إقليمية ودولية

انطلقت صباح اليوم /الجمعة/ أعمال مؤتمر باريس الدولي لدعم الاقتصاد اللبناني بمشاركة 37 دولة بينها مصر و14 منظمة إقليمية ودولية.



ويرأس وفد مصر في المؤتمر الذي يحمل اسم "باريس ٤" أو "سيدر"، وهو تعبير عن مؤتمر اقتصادي للتنمية عبر الإصلاحات مع الشركات، المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، كما يرأس وفد الجامعة العربية السفير إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي.



وافتتح المؤتمر وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بحضور وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير ، وسينضم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للمؤتمر حيث سيعقد جلسة مباحثات مع رئيس الحكومة سعد الحريري قبل أن يلقيا كلمتهما الختامية للمؤتمر.



وتسعى الحكومة اللبنانية لجمع التمويل اللازم لتنفيذ المرحلة الأولى (من 4 الى 5 سنوات) من الخطة الوطنية للاستثمار في البنية التحتية في لبنان والتي تحتاج الى 10.8 مليار دولار علما بأن هذه الخطة تنقسم لثلاث مراحل من أربع سنوات وتصل تكلفتها الى نحو 23 مليار دولار.



والمشروعات المعنية بهذه الخطة تشمل قطاعات الكهرباء والنقل وإدارة مياه الصرف ومعالجة المخلفات الصلبة والاتصالات والثقافة والسياحة..كما من المنتظر أن يعرض الجانب اللبناني خلال مؤتمر باريس رؤيته الاقتصادية الشاملة وخطة الإصلاح التي وضعتها الحكومة لضبط الحسابات العامة والتي قد تتضمن رفع الدعم عن الكهرباء والوقود ورفع قيمة الضريبة على القيمة المُضافة وبذل المزيد من الجهود لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية.



وكان الرئيس إيمانويل ماكرون أعلن في 8 ديسمبر الماضي عن عقد ثلاث مؤتمرات لدعم لبنان حين اجتمع بباريس مع المجموعة الدولية لدعم لبنان..وعقد المؤتمر الأول لدعم لبنان في 15 فبراير الماضي بروما حول التعاون الدفاعي وتعزيز قدرات الجيش اللبناني بمشاركة وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي ووزير الخارجية جون ايف لودريان.



وبعد مؤتمر باريس في 6 أبريل، سيعقد مؤتمر ثالث في 25 ابريل الجاري ببروكسل لمساعدة لبنان على تحمل عبء استقبال اكثر من مليون لاجىء سوري