تفاصيل خطف «خيّال» وتصويره عاريا من 3 نجارين بالهرم.. والنيابة تحبسهم

أمرت نيابة الهرم بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية بحبس 3 نجارين مسلح 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامهم باختطاف واحتجاز خيال وتصويره عاريا لاعتقادهم بالإبلاغ عن أحدهم في قضية مخدرات.



ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات الخطف والاحتجاز دون وجه حق والضرب والإكراه على توقيع .



وكشفت التحريات التي أجريت تحت إشراف اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة أن البداية كانت ببلاغ لقسم شرطة الهرم من حلاق باختطاف نجله على يد 3 أشخاص يستقلون توك توك وتبين أن نجله يدعي محمود . م 22 سنة خيال، أسفرت التحريات التي قادها اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث أن المتهمين هم عمرو . ف 38 سنة وشقيقه محمد 30 سنة ونجل خالهما محمد . ج 28 سنة وجميعهم نجارين مسلح .



وأثناء فحص البلاغ والبحث عن المتهمين حضر إلى ديوان القسم المجني عليه مصابا بجروح قطعية بالفخذ والكف والساعد الأيمن وكدمات بالوجه والذي قرر أن المتهمين قاموا باختطافه واحتجازه داخل عقار تحت الإنشاء وتعدوا عليه بالضرب ثم أكرهوه على توقيع إيصالات أمانة وقاموا بتصويره عاريا وذلك لاعتقادهم بقيامه بالإبلاغ عن المتهم الأول في قضية مخدرات.



تم إعداد عدد من الأكمنة والتي تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين وبحوزتهم سلاح أبيض مطواة و10 إيصالات امانة مزيلة بتوقيع المجني عليه وهواتفهم تحوي مقاطع فيديو وصورا عارية للمجني عليه وبمواجهتهم اقروا بارتكاب الواقعة .



وقرر المتهم الأول أنه عقب إخلاء سبيله في اتهامه بقضية مخدرات قرر الانتقام من المجني عليه لاعتقاده أنه من قام بتوريطه في تلك القضية وأبلغ عنه واستعان بباقي المتهمين لتنفيذ الجريمة ، بتحرير محضر وبإحالة المتهمين للنيابة أصدرت قرارها السابق بحبسهم علي ذمة التحقيقات .



