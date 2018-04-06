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قبيل ساعات من "مسيرات العودة".. الأمين العام للأمم المتحدة يحذر إسرائيل من استخدام القوة..الاتحاد الأوروبي يدعو تل أبيب لـ"ضبط النفس"..والخارجية الأمريكية تطالب الفلسطينيين بالامتناع عن العنف

الجمعة 06/أبريل/2018 - 11:50 ص
صدى البلد
سيلينا الامير
"جمعة الكاوتشوك":
-الأمين العام للأمم المتحدة: على إسرائيل توخي الحذر الشديد من استخدام القوة
-الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى ضبط النفس تجاه المظاهرات السلمية بغزة
-الخارجية الأمريكية تطالب الفلسطينيين بالامتناع عن العنف والبقاء خارج المنطقة العازلة
- جوتيريش: يجب التعجيل بجهود استئناف مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية

حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إسرائيل، على "توخي الحذر الشديد" من استخدام القوة لتجنب وقوع إصابات في "مسيرة العودة الكبرى"، التي يعتزم فلسطينيون تنظيمها اليوم الجمعة قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، فيما دعا الاتحاد الأوروبي جيش الاحتلال إلى "ضبط النفس".

وقال جوتيريش، في بيان إنه "في ضوء الأحداث المأساوية لمسيرة العودة الكبرى، التي وقعت الجمعة الماضية، أحث إسرائيل بشكل خاص على توخي الحذر الشديد من استخدام القوة من أجل تجنب وقوع إصابات".

وأضاف "أكرر دعوتي لجميع المعنيين بالامتناع عن أي عمل يمكن أن يؤدي إلى مزيد من العنف أو وضع المدنيين في طريق الخطر، خاصة الأطفال".

وطالب جميع الأطراف بـ"تجنب المواجهة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس"، مشددًا على "الحاجة الملحة للتعجيل بجهود استئناف مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية" وأعرب عن "استعداد الأمم المتحدة لدعم هذه الجهود".

من جانبها، دعت المفوضة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موجيريني، إسرائيل، إلى ضبط النفس تجاه المظاهرات السلمية في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب موجيريني، شددت فيه على "ضرورة منع العنف وسقوط خسائر بشرية، وضبط النفس من قبل جميع الأطراف".

وأضاف البيان "الاتحاد الأوروبي ينتظر من الجانب الإسرائيلي احترام المظاهرات السلمية واستخدام القوة المتناسبة".

وأكد "حق سكان غزة في تنظيم مظاهرات سلمية، وضرورة ابتعادهم في الوقت نفسه عن الاشتباكات".

وبدورها، دعت وزارة الخارجية الأمريكية، الفلسطينيين في قطاع غزة إلى "الامتناع عن كافة أشكال العنف"، والبقاء خارج المنطقة العازلة، في الوقت الذي غضت فيه الطرف عن استهداف الجيش الإسرائيلي للمتظاهرين السلميين.

وأفاد بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، بأن "الولايات المتحدة تحث بشدة قادة الاحتجاج على الإبلاغ بصوت عالٍ، وواضح بأن على المتظاهرين أن يسيروا بشكل سلمي ويمتنعوا عن كافة أشكال العنف، ويبقوا خارج المنطقة العازلة البالغة 500 متر".


ودعا البيان المتظاهرين إلى "عدم الاقتراب من السياج الحدودي بأي طريقة أو أي مكان".

ولليوم السابع على التوالي، يتجمع آلاف الفلسطينيين عند عدة نقاط قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل ضمن "مسيرات العودة" السلمية المطالبة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بعودة اللاجئين إلى قراهم ومدنهم التي هُجّروا منها قسرًا عام 1948.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك الفعاليات التي يشارك فيها نساء وأطفال ومسنون فلسطينيون، بالقوة، ما أسفر حتى اليوم، عن استشهاد 21 فلسطينيًا، وإصابة مئات بجروح، وآلاف بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

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