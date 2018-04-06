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اقتصاد

أسهم أوروبا تنخفض بفعل تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية

الجمعة 06/أبريل/2018 - 11:25 ص
صدى البلد
رويترز
انخفضت الأسهم الأوروبية على نحو طفيف اليوم الجمعة بعد أن حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فرض رسوم جمركية إضافية على الصين، بيد أن الخسائر كانت محدودة بفعل المكاسب التي حققتها الأسهم الدفاعية مثل المرافق.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.45 بالمئة بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش، ليمحو قدرا من المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة البالغة 2.4 بالمئة وليظل متجها صوب تحقيق مكسب أسبوعي محدود.

ووجه ترامب أمس الخميس مسؤولي التجارة الأمريكيين بتحديد رسوم جمركية بقيمة 100 مليار دولار إضافية على واردات صينية، ليزيد حدة الموقف في مواجهة تجارية مرتفعة المخاطر بالفعل بين أكبر اقتصادين في العالم.

لكن لا يبدو أن التحذير الجديد غير وجهة النظر السائدة بين المستثمرين بأن نشوب حرب تجارية شاملة قد يهدد النمو العالمي أمر مستبعد.

لكن الحذر هيمن على التعاملات، مما حفز المستثمرين على شراء أسهم مثل شركات المرافق التي يُنظر إليها على أنها أكثر مرونة في مواجهة التصعيد التجاري المحتمل. وقادت أسهم سويز الفرنسية للمرافق ارتفاع القطاع وتلقت الدعم أيضا من مذكرة إيجابية من شركة سمسرة.

وكان سهم شركة دوفري من بين أكبر الأسهم التي سجلت تحركات ليرتفع 3.5 بالمئة بعد أن اقترحت شركة التجزئة السويسرية توزيعات أرباح أعلى من المتوقع، فيما زادت أسهم تليكوم إيطاليا 2.2 بالمئة بعد أن قال بنك سي.دي.بي الحكومي إنه قد يشتري حصة تصل إلى خمسة بالمئة في شركة الاتصالات.

وبحلول الساعة 0823 بتوقيت جرينتش انخفض المؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.22 بالمئة وداكس الألماني 0.79 بالمئة وكاك 40 الفرنسي 0.56 بالمئة.

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