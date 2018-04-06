أحمد مجدي: أطفال الشوارع سُبة في جبين المجتمع المصرى.. فيديو

انفعل الإعلامي أحمد مجدي، على الهواء، بسبب أطفال الشوارع، قائلا،: "إن أطفال الشوارع سُبة في جبين المجتمع كله، وعار في جبين الإنسانية أن يكون فيه أطفال في الشوارع عرضة لجميع الانتهاكات.



وأثنى "مجدي"، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الجمعة، على مجهودات وزارة التضامن والمجتمع المدني والجمعيات الخيرية، في هذا، معتبرا، أن المجهودات التي تبذل مقابل حجم الظاهرة الإنسانية "كلام فارغ"، مُضيفا: "الموضوع شئ أكبر من البرامج الاجتماعية، أتمنى أن يكون هناك من يتحرك في الدولة لإزالة هذه السبة من على جبين المجتمع والإنسانية والشوارع".

