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وفد من الإرشاد الزراعى بالبحيرة يتفقد المحاصيل المستقبلية بمدينة الأبحاث العلمية.. صور

الجمعة 06/أبريل/2018 - 01:29 م
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
زار وفد من مهندسى الإرشاد الزراعي بدائرة مديرية الزراعة بالبحيرة، مدينة الأبحاث العلمية والتكنولوجية ببرج العرب لتفقد حقول "الموربنجا، والجاتروفا، والكينوا" كمحاصيل جديدة واعدة وذلك فى إطار فعاليات أنشطة الحملة القومية للنهوض بمحاصيل المستقبل.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور طلعت حجاج وكيل الوزارة  وعدد من المزارعين وبمشاركة الدكتور عصام الدين عزت شلبى بكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية.

وأوضح الدكتور عصام شلبى، أن الحملة القومية لمحاصيل المستقبل تهتم بنشر الوعى بزراعة محاصيل المستقبل والتى من أهمها "الكينوا" وهو محصول غذائى متكامل تستخدم أوراقة كخضر ورقية بالإضافة الى طحن بذوره لاستخراج دقيق صالح لعمل الخبز بعد خلطة بدقيق القمح، مشيرا الى ان محصول الكينوا له فوائد مدهشة تجعله غذاء متكاملًا منها خفض الكولسترول والوقاية من ارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن والسكرى وأمراض القلب والسرطان.

وأوضح شلبى أن شجرة المورينجا وتسمى الشجرة المعجزة تحتوى على فيتامين سي بمعدل سبع أضعافه فى البرتقال وبروتين يزيد عشرات عما هو موجود فى الزبادى وكالسيوم أعلى كثيرًا من نسب وجودة فى اللبن، وإن شجرة الجوجوبا أو الهوهوبا (الذهب الأخضر) وهى أصبحت شجرة معروف استخداماتها فى وقود محركات الطائرات ومستحضرات التجميل وشجرة الإستيفيا وهى البديل الطبيعى الآمن للسكر، وشجرة الجاتروفا لإنتاج الوقود الحيوى

من جانبه أكد الدكتور محمد الشربينى بإدارة الإرشاد الزراعى أهمية البحث عن نباتات جديدة كمحاصيل للمستقبل لا تنافس المحاصيل التقليدية على الأراضى الخصبة أو القدر القليل من المياه العذبة لزيادة الإنتاج ومحاولة الوصول إلى درجة عالية من الاكتفاء الذاتى فى الغذاء والكساء والدواء والأعلاف ومصادر الطاقة بجانب المحاصيل التقليدية ولمحاصيل المستقبل فوائد عديدة متنوعة تلائم الزراعة فى الأراضى المهمشة (الأراضى القليلة الخصوبة والصحراوية والملحية والقلوية)

وسجل وفد مهندسى الإرشاد والمزارعين إعجابهم بما رأوه فى هذه الزيارة من تطور وتقدم فى مجال الزراعة والتأكيد على التوسع فى زراعة محاصيل المستقبل لأهميتها فى المرحلة المقبلة.
وفد من الإرشاد الزراعى بالبحيرة يتفقد المحاصيل المستقبلية بمدينة الأبحاث العلمية.. صور
وفد من الإرشاد الزراعى بالبحيرة يتفقد المحاصيل المستقبلية بمدينة الأبحاث العلمية.. صور
وفد من الإرشاد الزراعى بالبحيرة يتفقد المحاصيل المستقبلية بمدينة الأبحاث العلمية.. صور
وفد من الإرشاد الزراعى بالبحيرة يتفقد المحاصيل المستقبلية بمدينة الأبحاث العلمية.. صور
وفد من الإرشاد الزراعى بالبحيرة يتفقد المحاصيل المستقبلية بمدينة الأبحاث العلمية.. صور

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