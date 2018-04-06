ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

راف سبال واليانور توملينسون يقومان ببطولة مسلسل "حرب العوالم"

الجمعة 06/أبريل/2018 - 11:33 ص
صدى البلد
ا ش ا
يقوم الفنان الإنجليزي راف سبال ومواطنته إليانور توملينسون ببطولة مسلسل الخيال العلمي " ذا وور أوف ذا ورلدز" (حرب العوالم) الذي يخرجه كريج فيفيروس.

وذكر موقع مجلة "سكرين إنترناشيونال" أن أحداث العمل الفني تدور في إنجلترا في عصر سابق، فالمسلسل يتناول قصة جورج وإيمي اللذين يحاولان تحدي إجحاف المجتمع والتغلب على غزو فضائي بحثا عن حياة جديدة معا.

ويلعب سبال دور جورج، بينما تجسد اليانور شخصية "إيمي" في العمل الفني الذي بدأ تصويره بالفعل في مدينة ليفربول.
والمسلسل مأخوذ عن رواية بنفس الاسم صدرت للكاتب هربرت جورج ويلز عام 1898.
يذكر أنه تم طرح فيلم عام 2005 مستوحى من أحداث هذه الرواية من بطولة توم كروز وإخراج ستيفن سبيلبرج.

ترشيحاتنا

شاهد.. ترامب يقلد القذافي

اللقطات الأولى لانهيار عقار الإسكندرية بمحطة سكك حديد سيدي جابر..شاهد

أول خلاف بين نتنياهو وترامب بشأن القوات الأمريكية في سوريا

وفد مصر بمفاوضات سد النهضة يوجه ضربة جديدة لقناة الجزيرة

ياسمين صبري تبهر متابعيها بإطلالتها في ولاية كاليفورنيا..صور

عفيفي: باسم مرسي غاب عن مستواه الجيد منذ فترة طويلة..فيديو

شاهد.. أول فيديو من موقع انهيار عقار الإسكندرية

بريطانيا ترفع السرية عن مصدر المادة المستخدمة لتسميم الجاسوس الروسي

الحب ينتصر من القاهرة لطوكيو..قصة زواج شيرين المصرية ويوسف الياباني

محافظ الإسكندرية يكلف بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار مصطفى كامل المنهار..صور

محافظ الإسكندرية يتوجه لموقع العقار المنهار.. وأتوبيسات لنقل راكبي القطار من الإسكندرية إلى كفر الدوار .. صور

إسرائيل تتوعد بضرب عمق غزة ردا على "جمعة الكاوتشوك"

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر.. 30 صورة من موقع انهيار عقار بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية

محلب: مصر ملتزمة رئيسا وحكومة وشعبا بدعم لبنان.. صور

الإنتاج الحربي يبدأ تصنيع هراس الطرق "أمير" ابتكار عالم مصرى بكندا.. صور

ياسمين صبري تبهر متابعيها بإطلالتها في ولاية كاليفورنيا..صور

شاهد.. 60 صورة ترصد سعادة الأيتام في احتفالية "فرحهم 3" بمتحف النسيج

فيديو

قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي على مسيرات الفلسطينيين السلمية في غزة.. فيديو
وجدي زقزوق: تدشين موقف المقطم الجديد خلال أيام.. فيديو
«الوطنية للصحافة»: نحن على وشك إعلان مصر خالية من الإرهاب..فيديو
شاهد.. تعليق أمين الفتوى على الحوت الأزرق لعبة الموت
تامر بدوي:حسني عبد ربه لديه خبرات تؤهله للانضمام لمنتخب مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟