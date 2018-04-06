راف سبال واليانور توملينسون يقومان ببطولة مسلسل "حرب العوالم"

يقوم الفنان الإنجليزي راف سبال ومواطنته إليانور توملينسون ببطولة مسلسل الخيال العلمي " ذا وور أوف ذا ورلدز" (حرب العوالم) الذي يخرجه كريج فيفيروس.



وذكر موقع مجلة "سكرين إنترناشيونال" أن أحداث العمل الفني تدور في إنجلترا في عصر سابق، فالمسلسل يتناول قصة جورج وإيمي اللذين يحاولان تحدي إجحاف المجتمع والتغلب على غزو فضائي بحثا عن حياة جديدة معا.



ويلعب سبال دور جورج، بينما تجسد اليانور شخصية "إيمي" في العمل الفني الذي بدأ تصويره بالفعل في مدينة ليفربول.

والمسلسل مأخوذ عن رواية بنفس الاسم صدرت للكاتب هربرت جورج ويلز عام 1898.

يذكر أنه تم طرح فيلم عام 2005 مستوحى من أحداث هذه الرواية من بطولة توم كروز وإخراج ستيفن سبيلبرج.