ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

5 أعراض تؤكد معاناة طفلك من مشاكل صحية

الجمعة 06/أبريل/2018 - 01:37 م
صدى البلد
مريم صليب
تبدأ مشاكل أمراض صحة الدماغ، إذا لم تعالج في سن مبكر قد تتطور الحالة.

وذكرت الأبحاث العلمية أن الأطفال في كثير من الأحيان يكونوا غير قادرين على التعامل مع المشاكل التي تصيب الدماغ فهم لا يملكون القوة الكافية لمقاومتها .

وذكر موقع "power of positivity” بعض الأعراض التي تصيب طفلك التي عليك الحذر منها لأنها بمثابة ناقوس خطر:

1-الإجهاد و التوتر
ستجد طفلك يخلق دائما الحجج و الأعذار كي لا يذهب للمدرسة و لا يقوم بأي نشاط برفقة زملائه ، لأنه يشعر دائما بأنه غريب في تلك الأوساط كما أنها تزيد من حدة توتره .

2-القلق
تعد مرحلة الطفولة أهم مراحل الطفل التي تتميز باللهو و المرح و الفرح ، و لكن إذا رأيت أن طفلك قلق طوال الوقت يجب أن تتنبه لذلك .

3-الإحباط أو الاكتئاب
قد يكون الأمر خطيرا في كثير من الأحيان إذا كان طفلك يعاني من الإكتئاب الحاد و عزوفه عن تكوين صداقات و ردور فعله العنيفه و رفضه للأصدقاء و الصداقات و التعامل مع الناس بصفة عامة .

4-تعاطي المخدرات
أشارت الأبحاث إلى أن نسبة كبيرة من الأطفال في مرحلة الثانوي عندما تزيد عليهم الضغوط يذهبون لتعاطي المخدرات كنوع من أنواع الهروب من المشاكل .

5- يشعرون بالمعاناة طوال الوقت
إذا وجدت طفلك يعاني من كل ما يدور حوله و كثير الشكوى ؛ عليك الإقتراب من عقله أكثر و محاورته .

ترشيحاتنا

سعر الأسماك في سوق العبور اليوم.. البلطي بـ 20 والبوري بـ 45 جنيها

ننشر.. 30 صورة من موقع انهيار عقار بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية

فرق الإنقاذ تواصل البحث عن 4 أشخاص أسفل عقار الإسكندرية المنهار.. فيديو وصور

انهيار عقار فى سيدي جابر.. والحماية المدنية تنتقل لموقع الحادث

انتشال 3 جثث من تحت أنقاض عقار الإسكندرية.. وتسيير حركة القطارات

ولي العهد السعودي يكشف عن خطأ فادح ارتكبته أمريكا بالشرق الأوسط

مترجم القذافي يفجر مفاجأة عن علاقة الزعيم الليبي بساركوزي

القبض على «سرفيس» بالغردقة بتهمة إدارة مسكنها للأعمال المنافية للآداب

أسعار الذهب فى مصر اليوم

محلب: مصر ملتزمة رئيسا وحكومة وشعبا بدعم لبنان.. صور

القبض على 19 من تجار السلع الغذائية والخضار والفاكهة بالعريش

المفتي: تزايد نسبة المرأة في الوظيفة العامة من مؤشرات رقي المجتمع

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 آلاف طفل يحتفلون بيوم اليتيم فى "دريم بارك".. فيديو وصور

نائب رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع مذكرة تفاهم مع ميناء سانتوس البرازيلي .. صور

كارول سماحة تتألق بإطلالات مفعمة بالأنوثة فى أحدث جلسة تصوير

ننشر.. 30 صورة من موقع انهيار عقار بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية

محلب: مصر ملتزمة رئيسا وحكومة وشعبا بدعم لبنان.. صور

فيديو

شاهد.. فريق غنائي بولندي يطرح أغنية عن محمد صلاح بعنوان "فرعون إنجلترا"
أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم في مصر.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي على مسيرات الفلسطينيين السلمية في غزة.. فيديو
وجدي زقزوق: تدشين موقف المقطم الجديد خلال أيام.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟