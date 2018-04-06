5 أعراض تؤكد معاناة طفلك من مشاكل صحية

تبدأ مشاكل أمراض صحة الدماغ، إذا لم تعالج في سن مبكر قد تتطور الحالة.



وذكرت الأبحاث العلمية أن الأطفال في كثير من الأحيان يكونوا غير قادرين على التعامل مع المشاكل التي تصيب الدماغ فهم لا يملكون القوة الكافية لمقاومتها .



وذكر موقع "power of positivity” بعض الأعراض التي تصيب طفلك التي عليك الحذر منها لأنها بمثابة ناقوس خطر:



1-الإجهاد و التوتر

ستجد طفلك يخلق دائما الحجج و الأعذار كي لا يذهب للمدرسة و لا يقوم بأي نشاط برفقة زملائه ، لأنه يشعر دائما بأنه غريب في تلك الأوساط كما أنها تزيد من حدة توتره .



2-القلق

تعد مرحلة الطفولة أهم مراحل الطفل التي تتميز باللهو و المرح و الفرح ، و لكن إذا رأيت أن طفلك قلق طوال الوقت يجب أن تتنبه لذلك .



3-الإحباط أو الاكتئاب

قد يكون الأمر خطيرا في كثير من الأحيان إذا كان طفلك يعاني من الإكتئاب الحاد و عزوفه عن تكوين صداقات و ردور فعله العنيفه و رفضه للأصدقاء و الصداقات و التعامل مع الناس بصفة عامة .



4-تعاطي المخدرات

أشارت الأبحاث إلى أن نسبة كبيرة من الأطفال في مرحلة الثانوي عندما تزيد عليهم الضغوط يذهبون لتعاطي المخدرات كنوع من أنواع الهروب من المشاكل .



5- يشعرون بالمعاناة طوال الوقت

إذا وجدت طفلك يعاني من كل ما يدور حوله و كثير الشكوى ؛ عليك الإقتراب من عقله أكثر و محاورته .

