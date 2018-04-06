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أخبار العالم

هآرتس: الجيش السوري يدفع بتعزيزات نحو الجولان وعلى إسرائيل أن تستعد

الجمعة 06/أبريل/2018 - 11:52 ص
صدى البلد
سيلينا الامير
قالت صحيفة "هآرتس" إنه على إسرائيل أن تستعد للجيش السوري الذى بدأ يدفع بتعزيزات وأسلحة إلى حدود خط وقف إطلاق النار في الجولان، ليستعيد السيطرة عليها.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التطورات تتزامن مع إفصاح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في سحب قواته من سوريا في أقرب وقت ممكن، مضيفة أن الجيش السوري بات واثقا من نفسه أكثر من أي وقت مضى.

وذكرت الصحيفة أن الخريطة التي وضعها جيش إسرائيل تشير باللون الأحمر إلى مناطق وجود الجيش السوري، و المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة باللون الأخضر، أما العلّم الأسود فهو يشير إلى الرقعة الضيقة التي يسيطر عليها تنظيم "داعش".

وأضافت الصحيفة أن قلق إسرائيل تزايد مؤخرا بسبب وجود قوات محسوبة على إيران قرب الحدود جنوب سوريا، مضيفة أن الجيش السوري سيبدأ العمل على استعادة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في الجولان.

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