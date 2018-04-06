فى عيد ميلاده.. 10 معلومات عن «أوكا»: « اسمه الحقيقى مفاجأة »

يحتفل اليوم الفنان "أوكا" بعيد ميلاده، حيث يعد واحدا من أبرز مغنييّ "المهرجانات" و"الأغانى الشعبية " فى مصر.



وفى السطور التالية نستعرض أبرز 10 معلومات عنه:



1- اسمه الحقيقى محمد صلاح



2-ولد في 6 أبريل 1991، في حي الأميرية بالقاهرة



3 - لم يكمل تعليمه حيث ترك التعليم في الصف الثاني الإعدادي ، ولكنه أصر على استكمال حلمه فى عالم الفن



4-كون فرقة "8%" وشاركه فيها أورتيجا وشحته



5-تعرف على زوجته مى كساب أثناء تصويرهما احد الافلام ، وسرعان ما وقع فى حبها



6- عرض عليها الزواج الا ان تخوفت فى بداية الأمر نظرًا لفرق السن بينهما ، قبل ان يتغير رأيها بعد مساندته لها فى أزمة وفاه والدتها



7- تعرض الى أزمة كبيرة ، كادت ان تؤدى الى حبسه بسبب وجود بعد تغيرات فى بياناته الرسمية.



8- رفض الظهور مع زوجته مى كساب فى برنامج تليفزيونى يقدمه طونى خليفه بسبب ان موضوع الحلقة كان عن فارق العمر بينهما، مؤكدًا انه لا يرى ان هذا الموضوع ذا اهمية حتى يتم المناقشة فيه، فالاهم هو الحب الذى يجمع بين الزوجين.



9- انجب من مى كساب "فريدة"، وينتظران حاليًا مولودهما الثانى



10- اكدت مى كساب انها ستتعاون معه فى البومها الجديد، نظرًا للفكر الموسيقى الجديد الذى سيقدمه لها.